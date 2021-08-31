افتتاح المعرض الدولي "الموقار" 2021: رزيق يؤكد أن تندوف ستكون نقطة انطلاقة لترقية الصادرات نحو بلدان غرب إفريقيا

صرح وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الثلاثاء أن ولاية تندوف ستكون نقطة انطلاقة لترقية الصادرات نحو بلدان غرب إفريقيا خلال اشرافه رفقة وفد وزاري هذا الثلاثاء بولاية تندوف على افتتاح المعرض الدولي "الموقار" 2021 في طبعته العاشرة.

وأوضح رزيق للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح تظاهرة " معرض الموقار الدولي -2021" في طبعته العاشرة بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالزوايا والجمعيات الدينية عيسى بلخضر و وزير التجارة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بابية الشيعة ووفد وزاري " أن ولاية تندوف الحدودية ستكون نقطة انطلاقة لترقية الصادرات نحو بلدان غرب إفريقيا بالنظر إلى ما تتميز به من مكانة وموقع هام ".

وأشار الى أن الحكومة تتوخى من خلال هذه التظاهرة الدولية التي تحمل شعار "تندوف بوابة إفريقيا للتجارة الخارجية" الإنتقال بهذا الحدث التجاري والإقتصادي من معرض للمقايضة إلى معرض موجه للتصدير وذلك من خلال استغلال فرصة مشاركة أكثر من 100 مؤسسة .

واعتبر رزيق أن اختيار تنظيم هذه الفعاليات الإقتصادية الدولية مع بداية الدخول الإجتماعي هو بمثابة "رسالة من الحكومة إلى التجار والصناعيين مفادها أن بوابة تندوف ستكون نقطة قوتنا من أجل اكتساح الأسواق الإفريقية".

وأبرز في هذا الصدد " أن هذا الإنزال الوزاري هو أيضا رسالة من الحكومة ترمز إلى الأهمية القصوى التي توليها إلى إفريقيا و إلى ولاية تندوف خاصة " لافتا إلى أن تنوع المنتجات المعروضة تشكل قيمة تنافسية من أجل تصديرها إلى دول إفريقية .

وأردف وزير التجارة وترقية الصادرات قائلا " إرتأينا أن يكون الحديث عن التصدير من هذا الجزء من أرض الوطن تثمينا لمكانة هذه الولاية وذلك من خلال إبرام شراكات مع إخواننا في الدول المجاورة ضمن قاعدة رابح-رابح وأيضا في إطار النظرة الجديدة للمنطقة الإفريقية".