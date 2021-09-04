حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 371 آخرين خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

04/09/2021 - 13:45

لقي ستة (6) أشخاص حتفهم وأصيب 371 اخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور تم تسجيلها عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها السبت مصالح الحماية المدنية.

وعلى صعيد آخر، تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص جرفتهم مياه واد ميطر ببلدية بوسعادة (المسيلة).ويتعلق الأمر برجلين يبلغان من العمر 56 سنة و 41 سنة وطفل ذو 9 سنوات.كما تم خلال نفس الفترة، تسجيل وفاة 5 أشخاص غرقا في البحر والمجمعات المائية بولايات المسيلة، تبسة، عنابة وبومرداس.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 174 عملية تحسيسية عبر كامل التراب الوطني لحث المواطنين وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

كما تم لنفس الغرض القيام بـ 34 عملية تعقيم مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة، اضافة الى مجمعات سكنية وشوارع، يضيف المصدر ذاته.

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الجزائر, مجتمع

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