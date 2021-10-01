وزارة الفلاحة: الشروع في تطبيق الأسعار المرجعية الجديدة للأسمدة

يدخل هذا الجمعة حيز التنفيذ الإجراء الجديد الخاص برفع الأسعار المرجعية للأسمدة المدعمة الذي أقرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا.

ويأتي هذا الاجراء في ظل ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية في السوق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية.

وتم تطبيق الأسعار الجديدة بناء على تعليمة وجهت الى جميع المصالح الفلاحية عبر 58 ولاية، والتي تتضمن جدولا توضيحيا للأسعار المرجعية الجديدة لكل أنواع الأسمدة المدعمة من طرف الدولة.

وقامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا برفع السعر المرجعي للأسمدة، الذي يحسب على أساسه نسبة الدعم المقدم من طرف الدولة (20 بالمائة)،إلى مستوى أقصاه 8000 دج للقنطار حسب النوع (الاسمدة الازوتية، الفوسفاتية،الخ) مقابل 3700 دينار قنطار سابقا، وذلك بعد أن عرفت أسعار هذه المدخلات على مستوى السوق ارتفاعا محسوسا وصل إلى 14 ألف دج للقنطار.

وعلى سبيل المثال، أصبح السعر المرجعي للأسمدة الثنائية بعد اتخاذ هذا الإجراء 8000 دج للقنطار مقابل 4300 دج للقنطار سابقا.

ويستفيد الفلاح كما في السابق، من دعم نسبته 20 بالمائة من السعر الجديد.

ولدعم هذا القرار الاستعجالي الذي تم اتخاذه لتمكين الفلاحين من مباشرة نشاطهم في ظروف جيدة، تم الإمضاء خلال هذا الأسبوع على اتفاقية إطار بين الديوان الجزائري المهني للحبوب ومجمع إنتاج وتسويق الأسمدة "أسمدال" بهدف تعزيز إنتاج و وفرة الأسمدة المنتجة وطنيا على مستوى السوق وتقليص التبعية فيما يخص استيراد هذه المدخلات الضرورية لرفع الإنتاج والإنتاجية.