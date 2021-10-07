إطلاق عملية لتصريف مخزون البطاطا لضبط الأسواق

أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هذا الخميس، عملية لتصريف مخزون البطاطا من أجل تحقيق استقرار تموين الأسواق وضبطها، في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

جاء في بيان للوزارة المذكورة، أنّها قامت عبر الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، بإطلاق أول عملية على مستوى ولاية ميلة، وستتواصل تدريجيًا لتشمل ولايات أخرى، من أجل تزويد أسواق الجملة، ونوّه البيان إلى أنّ تصريف مخزون المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مثل البطاطا والثوم والبصل "يخضع لشروط تقنية".

وأفيد أنّه علاوة على الحفاظ على مداخيل المنتجين، فإنّ هذا النظام يهدف إلى تحقيق استقرار تموين السوق بهذه المنتجات، وأضاف البيان أنّ "عملية تصريف المخزون تتم خلال الفترة الممتدة بين منتصف شهرين أكتوبر ونوفمبر (فترة الفراغ)، عندما يبدأ جني البطاطا الطازجة في التناقص على مستوى الحقول، وذلك من أجل تموين منتظم للسوق.

وانتهت الوزارة إلى أنّ دخول بطاطا أواخر الموسم إلى الأسواق، سيبدأ في نهاية نوفمبر وسيتواصل إلى غاية أفريل.