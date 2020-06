Explication de l’avant- projet de révision constitutionnelle soumis à débat : la Radio Algérienne se lance dans la dernière ligne droite

La Radio Algérienne a entamé, une nouvelle phase dans l’application de sa feuille de route concernant l’explication détaillée de l’avant- projet de révision constitutionnelle à travers l’ensemble des stations régionales.

Lors d’une réunion, tenue samedi à l’auditorium de la Radio Algérienne « Aïssa Messaoudi », qui a regroupé le Directeur général de la Radio Algérienne, Djamel Senhadri, le Directeur de la coordination des radios régionales, Mohamed Zebda, le responsable de l’information de la coordination, Menouar Ouis, ainsi que les directeurs des stations régionales, M. Senhadri est revenu sur le plan d’action élaboré par la Radio Algérienne dont la mission est d’expliquer aux citoyens le projet de la nouvelle Constitution et, par la même occasion, leur donner la parole à travers les représentants de la société civile, les universitaires et autres experts. Le Directeur Général de la Radio Algérienne a donné consigne aux différents directeurs de radios locales afin que leurs ondes s’ouvrent plus encore aux algériennes et aux algériens dans les régions les plus reculées du pays pour mieux entendre leurs préoccupations, leurs avis et leurs propositions sur le texte soumis à débat.

Le DG de la Radio Algérienne a insisté également sur la bonne application de la feuille de route, toute en comptant sur la mobilisation de tout le monde pour la réussite de ce projet qui constituera la base sur laquelle s’édifiera la nouvelle République attendue par tout un chacun . Aussi, M. Senhadri a encouragé le renforcement des échanges entre les différentes stations régionales à travers des duplexes et l’échange d’information. De son côté, M. Ouis a exposé aux présents, dans le détail, le nouveau plan d’action en terme d’émissions radiophoniques ou d’interventions sur les réseaux sociaux. La réunion a été marquée par un débat constructif.

Rabah Haouadef