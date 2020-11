Ligue 1 – 1ère journée (2e partie) : hold-up parfait de l’ESS et de la JSS

L’Entente de Sétif et la JS Saoura ont réalisé l’entame de saison parfaite en allant s’imposer hors de leurs bases respectivement face à l’USM Alger (0-2) et l’Olympique de Médéa (0-1), à l’occasion de la seconde partie de la première journée du championnat national de Ligue 1 jouée ce samedi.

Contrairement à la première partie de cette première sortie de la saison complètement morose, durant laquelle les quatre rencontres se sont soldées sur des scores de parité, cette seconde partie a été d’une toute autre facture. À commencer par l‘affiche de manche disputée au stade Omar Hamadi entre l’USM Alger et l’Entente de Sétif.

Dans une partie très serrée, où aucune des deux équipes n’avait réussi à prendre l’ascendant, l’entraineur des Sétifiens, Nabil Kouki, a eu la lumineuse idée d’incorporer le jeune Mohamed El Amine Amoura (85’). Ce dernier n’a eu besoin que d’une petite minute pour s’illustrer en inscrivant un but de toute beauté sur une frappe enveloppée donnant ainsi l’avantage aux visiteurs.

Le porteur du numéro 47 a récidivé dans le temps additionnel (90+2’) mettant ainsi fin à tout suspense dans cette empoignade et permettant également à l’Aigle Noir de prendre son envol dès sa première sortie.

À Médéa, les Aiglons du Sud ont eux aussi réalisé l’entame de saison parfaite en damant le pion au promu. Face à l’Olympique local, de retour parmi l’élite, la JS Saoura a attendu le dernier quart d’heure pour planter l’unique réalisation de ce match par l’entremise de Lahmeri (74’).

De son côté, l’US Biskra a réalisé l’essentiel face à l’autre promu, la JSM Skikda. Les gars des Zibans se sont également imposés sur le plus petit des scores grâce à Othmani (72e).

Enfin, le match NC Magra - ASO Chlef a été riche en buts (3-2). À l’image d’un combat de boxe, les deux adversaires se sont échangés les coups, par Laib (34‘) et Demane (60’) côté NCM et Beldjilali (50’, 81’ SP) pour l’ASO, avant de voir l’inusable Hadj Bouguèche délivrer les siens dans les ultimes secondes (90+1‘).

Au classement, les vainqueurs du jour se partagent la première place avec 3 unités, suivis des équipes qui ont fait matchs nuls vendredi.

Deux matchs reportés

À noter enfin que cette première journée est amputée de deux rencontres : USM Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn M'lila - CR Belouizdad. Ces matchs sont reportés à une date ultérieure en raison de la participation du MCA et du CRB au tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique.

Le Doyen a ramené ce samedi un précieux nul de Porto-Novo face à la formation béninoise des Buffles du Borgou (1-1), alors que le Chabab, champion d’Algérie en titre, recevra ce dimanche (17h00) au stade du 5 Juillet 1962 l’équipe libyenne d’Al Nasr.