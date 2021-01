Ligue 1 - 7e journée : l’USMA gagne à Tizi, le PAC et le MCA accrochés

L’USM Alger a confirmé son réveil dans le championnat national de Ligue 1 en allant damer le pion à la JS Kabylie (1-2), ce lundi, à l’occasion de la suite et fin de la 7e journée. De leur côté, le Paradou AC et le MC Alger ont été accrochés à domicile, respectivement, par le CR Belouizdad (1-1) et le MC Oran (1-1).

Lors des deux premières parties de cette 7e manche, disputées le week-end dernier, l’ES Sétif a consolidé sa première place en infligeant une véritable correction au CA Bordj Bou Arriridj (1-5). Pour sa part, l’AS Aïn M’lila s’est installé sur le podium après avoir réalisé le hold-up parfait à Constantine face au CSC (0-1).

De leur côté, le NA Husseïn Dey et l’USM Bel Abbès ont réussi à enregistrer leur premier succès de la saison en battant, respectivement, l’ASO Chlef (1-0) et le NC Magra (1-0).

La suite et fin de la 7e journée du championnat national de Ligue 1