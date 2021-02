Ligue 1 - 12e journée : l’OM solide dauphin, la JSS sur le podium

L’Olympique de Médéa, véritable révélation de cette saison 2020-2021, a conforté sa seconde place au classement du championnat national de Ligue 1 en allant gagner sur la pelouse de la JSM Skikda (0-1), alors que la JS Saoura s’est installée sur la 3e marche du podium en battant le CR Bordj Bou Arreridj (2-0), ce dimanche à l’occasion de la suite de la 12e journée.

La logique a été respectée dans le duel des extrêmes animé par la JSM Skikda, avant-dernière au classement, et l’Olympique de Médéa, révélation de la saison et second au podium. Ces retrouvailles entre ex-pensionnaires de Ligue 2 ont vu la victoire des Olympiens vainqueurs sur le plus petit des scores grâce à la réalisation de Medane (38‘).

Invaincu depuis la 3e journée, l’OM poursuit sa belle série et conforte sa deuxième place (24 pts). Côté JSMS, le changement à la tête de la barre technique avec la venue de Bouali n’a pas encore apporté ses fruits et le V Noir demeure à la 19e position (8 pts).

À Bechar, la JS Saoura n’a pas manqué l’opportunité de la réception de la lanterne rouge pour engranger une nouvelle victoire (2-0). Les Aiglons du Sud ont dominé cette partie à la faveur d’un doublé inscrit par Yahia Chérif (39’, 76’) et passent ainsi de la 5e à la 3e position avec 23 unités.

Les Sétifiens gardent le cap

Samedi, l’Entente de Sétif est parvenue à accroitre son avance en tête du championnat grâce à sa large victoire glanée à domicile face au MC Oran (4-1). De leur côté, la JS Kabylie, le Paradou AC, le CS Constantine et le RC Relizane ont brillé hors de leurs bases.

Les Canaris ont pris le meilleur sur le NA Husseïn Dey (0-2), les Pacistes se sont baladés face au WA Tlemcen (1-4), les Sanafir ont damé le pion à l’US Biskra (0-1), de même pour le Rapid face au NC Magra (0-1).

USMA-MCA et ASO-CRB reportés

S’agissant des deux rencontres restantes de cette 12e manche, à savoir, le derby de la capitale, USM Alger – MC Alger et le match, ASO Chlef – CR Belouizdad, elles ont été reportées à une date ultérieure.

La Ligue de football professionnel (LFP) a répondu favorablement aux demandes de report formulées par le MCA et le CRB, afin que ces derniers puissent préparer dans les meilleures conditions leur première sortie en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique.

Champion d’Algérie en titre, le Chabab (groupe B) se rendra en RD Congo pour défier le TP Mazembe dans un match programmé le vendredi 12 février (17h00 algériennes) à Lubumbashi.

Pour sa part, le Doyen (groupe D) se déplacera au Caire (Egypte) pour donner la réplique au Zamalek, finaliste de la dernière édition et leader du championnat égyptien, dans une partie prévue vendredi prochain également (20h00 algériennes).

Résultats des rencontres : ES Sétif - MC Oran 4 - 1 NA Husseïn Dey - JS Kabylie 0 - 2 AS Aïn M'lila - USM Bel Abbès 1 - 0 WA Tlemcen - Paradou AC 1 - 4 NC Magra - RC Relizane 0 - 1 US Biskra - CS Constantine 0 - 1 JSM Skikda - O Médéa 0 - 1 JS Saoura - CA Bordj Bou Arreridj 2 - 0 Reportés : ASO Chlef - CR Belouizdad 15h00 USM Alger - MC Alger 17h00

Classement :