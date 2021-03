Ligue 1 – 16e journée : le MC Oran gagne à Skikda et rejoint l’ES Sétif en tête

Le MC Oran a rejoint l’Entente de Sétif en tête du championnat national de Ligue 1 à la faveur de sa victoire ramenée ce samedi de Skikda, face à la JSMS (0-1), à l’occasion de la seconde partie de la 16e journée.

Les gars d’El Hamri sont désormais au sommet de la Ligue 1, et ce, à trois sorties du terme de la phase aller du championnat. Un classement que même le plus optimiste des supporters du MCO n’aurait espéré.

Pour contraindre les Sétifiens au partage du fauteuil de leader, les protégés du duo Belatoui-Madoui ont enchainé avec un quatrième succès consécutif, le deuxième hors de leurs bases, glané sur la pelouse du promu, la JSM Skikda. Une courte victoire, certes, rendue possible grâce à la réalisation de Motrani (60’), mais qui propulse les Rouge et Blanc d’El Bahia en tête du classement (30 pts).

De son côté, le V Noir continue de manger son pain noir, en enchaînant avec un 8e match sans victoire, et demeure scotché à l’avant-dernière place (17e – 8 pts).

Le PAC s’offre son premier derby

Au stade Omar Benrabah de Dar El Beida (Alger), le Paradou AC a réussi à remporter son premier derby de la saison. Pour se faire, les Académiciens ont pris le meilleur sur l’USM Alger sur le score de 2 buts à 1.

Premier à faire mouche, le PAC a débloqué la situation à la 19e minute par Benbouali. C’est d’ailleurs sur ce score qu’a pris fin la première mi-temps.

De retour des vestiaires, les Usmistes ont fait le forcing pour recoller à la marque. Chose faite à la 55e minute, sur penalty, par l’intermédiaire de Benchaâ. Fauché dans la surface de vérité, ce dernier s’est fait justice lui-même et a permis aux Rouge et Noir de se relancer pour au moins ramener le nul. Toutefois, l’espoir de la formation de Soustara a été de courte durée, car le PAC a repris l’avantage quatre minutes plus tard, sur penalty également, grâce à Messibah (59’).

Logé au 9e rang avant ce match, le PAC gagne deux places (7e – 23 pts), alors que l’USMA recule à la 8e position (21 pts).

L’ASO sombre, l’ASAM se reprend

Rien ne va plus à l’ASO Chlef. Pour la quatrième sortie de suite, les Lions du Chlef déchantent, battus cette fois-ci, à domicile, par l’AS Aïn M’lila (2-3). Complément absente en première période, l’ASO a encaissé deux buts par Demane (28'), El Mammeri (32'), avant de voir Lakour réduire l’écart (40').

En seconde mi-temps, les locaux ont présenté un meilleur visage, mais se sont fait surprendre à la 76e minute par Hamia, auteur de la 3e réalisation des visiteurs. Le même Lakour a permis à ses camarades d’espérer en signant un doublé à la 88e minute, toutefois le réveil des Chélifiens a été tardif.

Après avoir chuté lourdement lors de la dernière journée, dans son antre, l’ASAM se reprend de fort bel manière et consolide sa 6e position (26 pts), au moment où l’ASO, premier non relégable (15e – 16 pts), enchaine les contre-performances en dépit de l’arrivée de Foudil Moussi à la tête de la barre technique.

Lors de la première partie de cette 16e journée, jouée vendredi, l’ES Sétif a chuté hors de ses bases sur la pelouse de l’US Biskra (1-0). La JS Kabylie a pris le meilleur sur l’O Médéa (2-1), le CS Constantine a renoué avec le succès en s’imposant contre le NA Husseïn Dey (2-1), tandis que le RC Relizane s’est offert le derby de l’Ouest en disposant de l’USM Bel Abbès (1-0).

Deux matchs reportés

Concernant les matchs, CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger et CR Belouizdad - JS Saoura, ils ont été reportés à une date ultérieure en raison de la participation du MCA et du CRB à la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique.

Résultats des matchs : WA Tlemcen - NC Magra 2 - 2 RC Relizane - USM Bel-Abbès 1 - 0 CS Constantine - NA Husseïn-Dey 2 - 1 US Biskra - ES Sétif 1 - 0 JS Kabylie - Olympique Médéa 2 - 1 Paradou AC - USM Alger 2 - 1 ASO Chlef - AS Aïn M'lila 2 - 3 JSM Skikda - MC Oran 0 - 1 Reportés : CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger CR Belouizdad - JS Saoura

Classement :