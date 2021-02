Ligue 1 – 15e journée : l’ESS reprend son fauteuil de leader, la JSK s’offre le MCA

L’Entente de Sétif est de nouveau seule en tête du championnat national de Ligue 1. Les Sétifiens ont repris les commandes en étrillant l’ASO Chlef (3-0), ce samedi à Sétif, à l’occasion de la suite et fin de la 15e journée.

Au stade du 8 Mai 1945, la logique a été parfaitement respectée. Auréolés de leur qualification en phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), les protégés de Nabil El Kouki se sont aisément imposés face à une formation chélifienne en plein déclin.

Dans leur jardin, les leaders de la L1 ont pris les devants à la 17e minute grâce à Kandoussi. Après avoir vendangé un nombre incalculable d’occasions, les gars de Aïn El Fouara ont fini par faire le break à l’heure de jeu par le même Kandoussi, auteur d’un doublé (60’). Six minutes plus tard, la révélation sétifienne de la saison, Amoura en l’occurrence, s’est chargé de porter l’estocade à 3 buts à 0.

Avec 30 points, et deux matchs en moins, les Sétifiens s’installent de nouveau sur le fauteuil de leader. Côté ASO, les Chélifiens, sans entraineur après le départ de Nadir Leknaoui, enchaine les défaites et recule de deux rangs (14e – 16 pts).

La JSK piège le MCA

À Alger, le 102 classique du championnat national, MC Alger – JS Kabylie, a tourné à l’avantage des Canaris (1-2). Dans cette confrontation où tout s’est joué en seconde période, les Lions du Djurdjura ont rugi dès le retour des vestiaires par Boulahia (49’). Parti dans un raid solitaire, l’attaquant kabyle a su résister aux défenseurs mouloudéens pour débloquer la situation.

Par la suite, le tournant du match aurait dû être l’expulsion du défenseur de la JSK, Kerroum (61’), car le MC Alger est parvenu à égaliser trois minutes plus tard par Frioui.

Au moment où le Doyen faisait le forcing pour reprendre l’avantage, la JSK a réussi à ajouter une seconde réalisation, à la 79e minute, sur une contre-attaque bien menée et conclu par un but splendide, pleine lucarne, par Aït Abdesselam.

En panne de victoire depuis trois sorties en championnat, le Doyen s’enlise dans une véritable crise de résultat et continue son déclin au classement (10e – 19 pts). Quant à la JSK, les Jaune et Vert réalisent la passe de trois et progresse de la 7e à la 5e place (24 pts).

Le MCO enchante, l’ASAM déchante

Troisième succès de suite pour le MC Oran. Hôtes du Paradou AC, les Hamraoua ont consolidé leur 4e place au classement (24 pts) en s’imposant sur le score de 3 buts à 1, grâce notamment à un doublé de Gnina (48’, 69’).

De son côté, l’AS Aïn M’lila a sombré à domicile lors de la réception du WA Tlemcen (0-3). Dans ce duel des extrêmes, les Tlemcéniens (13e – 14 pts) ont déjoué les pronostics en marquant à trois reprises par l’intermédiaire de Bellatrèche (42' s.p), Touil (53') et Aïchi (78').

La JS Saoura nouveau dauphin

Intraitable depuis plusieurs sorties, la JS Saoura s’est hissée sur la seconde manche du podium en déroulant face à l’US Biskra (3-0), vendredi, lors de la première partie de cette 15e manche.

Concernant les autres parties, l’USM Alger et le NA Husseïn Dey ont renoué avec la victoire en battant, respectivement, le NC Magra (3-0) et le RC Relizane (3-0), l’USM Bel Abbès a répondu présente face à la JSM Skikda (2-1), dans le duel des mal-classés, alors que l’Olympique de Médéa a été contraint au partage des points par le CS Constantine (0-0).

CABBA-CRB reporté

S’agissant du match CABB Arréridj - CR Belouizdad, il a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation du CRB à la Ligue des Champions d’Afrique. Pour sa seconde sortie dans la plus prestigieuse des compétitions continentales, le Chabab va accueillir la formation sud-africaine du Mamelodi Sundowns ce dimanche (14h00 algériennes) au stade Benjamin-Mkapa de Dar Es-Salaam (Tanzanie).

Résultats partiels : O. Médéa - CS Constantine 0 - 0 JS Saoura - US Biskra 4 - 0 NA Husseïn-Dey - RC Relizane 3 - 0 USM Alger - NC Magra 3 - 0 USM Bel-Abbès - JSM Skikda 2 - 1 AS Aïn M'lila - WA Tlemcen 0 - 3 MC Oran - Paradou AC 3 - 1 ES Sétif - ASO Chlef 3 - 0 MC Alger - JS Kabylie 1 - 2 Reporté : CABB Arréridj - CR Belouizdad

Classement :