Le DG de la Radio Algérienne présente ses condoléances après le décès de Zoubir Souissi

Le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, adresse un message de condoléances après le décès du journaliste et écrivain Zoubir Souissi, survenu, ce mercredi, à l'âge de 78 ans à Alicante, en Espagne.

Dans son message, le Directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, a écrit : « j’ai appris avec une grande tristesse la nouvelle de la disparition de notre confrère, le valeureux et respectable journaliste, Zoubir Souissi, et en cette affligeante circonstance où l’on perd un frère et un confrère, considéré comme une référence et un monument de la presse nationale, tant par son professionnalisme, son humanisme, ses principes et ses prises de position, je m’en remet à Dieu le tout puissant, pour qu’il accorde patience et courage à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l’ont connu ou côtoyé parmi la grande famille des médias nationaux.»

Mohamed Baghali s’adresse particulièrement à la famille du défunt. « En mon nom et au nom de l’ensemble des confrères et consœurs journalistes de la Radio Algérienne, je présente mes sincères condoléances à son honorable famille», conclut le Directeur général de la Radio Algérienne.