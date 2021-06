Ligue 1 – 27e journée : l’USMBA et le CABBA relancent la course au maintien

L’USM Bel Abbès et le CA Bordj Bou Arreridj se sont relancés dans la course au maintien à la faveur de leurs succès enregistrés, respectivement, face à l’US Biskra (1-0) et l’ASO Chlef (1-0), ce samedi, à l’occasion de la première partie de la 27e journée du championnat national de Ligue 1.

Peu importe la manière, l’USMBA et le CABBA devaient absolument gagner pour conserver intactes leurs chances d’échapper à la relégation. Dans ces scénarios quasi similaires, les Belabesiens et les Bordjiens ont dû attendre le dernier quart d’heure de la partie pour scorer le but salvateur.

À Bel Abbès, les Scorpions ont piqué à la 78e minute par Sailaa, au moment où l’équipe était en infériorité numérique suite à l’expulsion de Menzela (63’).

Du côté de Bordj Bou Areeridj, Douadji a attendu la 72e minute pour libérer les siens.

Dans l’autre partie, jouée cet après-midi également, l’Olympique de Médéa a renoué avec le succès, après trois matchs sans victoire, en prenant le meilleur sur l’AS Aïn M’lila (1-0), sur le plus petit des scores, grâce à la réalisation de Baali (77‘).

La suite dimanche et lundi

Le second acte de cette 27e sortie de la saison aura lieu ce samedi, à partir de 17h00, avec cinq rencontres au programme. Les projecteurs seront braqués sur le stade Ahmed Zabana pour suivre le classique MC Oran – CR Belouizdad. Le NA Hussein Dey sera en appel, à domicile, avec la réception de la JS Saoura, de même pour le RC Relizane hôte de l’USM Alger.

À Constantine, le CSC tentera de soigner son classement en accueillant la JSM Skikda, lanterne rouge, tandis que le Paradou AC, qui reste sur quatre défaites de suite, aura à cœur de stopper l’hémorragie chez lui face au NC Magra.

Pour sa part, l’autre match au sommet de cette 27e journée, mettant aux prises le MC Alger à l’ES Sétif aura lieu lundi (17h45) au stade du 5 Juillet (Alger).

JSK – WAT reporté

Concernant le match JS Kabylie – WA Tlemcen, il a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Lions du Djurdjura à la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Jaune et Vert tenteront de valider leur billet pour la finale ce dimanche au stade du 5 Juillet (Alger) face aux Camerounais du Coton Sport. Pour rappel, les Canaris ont survolé la manche aller en s’imposant sur le score de 2 buts à 1, dimanche dernier, à Yaoundé (Cameroun).