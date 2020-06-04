كرة اليد : الجزائر تحتضن بطولة إفريقيا للأندية الـــ37 من 31 مارس الى 9 أبريل 2021

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد منح الجزائر شرف استضافة بطولة إفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس الــــ37 من 31 مارس الى 9 أبريل 2021، بعدما ألغت النسخة الــ 36 التي كانت مقررة بالعاصمة الجزائرية بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الهيئة القارية : "قررت اللجنة التنفيذية الكونفدرالية الأفريقية منح الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تنظيم النسخة الــــ37 من بطولة إفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس لحساب سنة 2021.

وكانت الكونفدرالية الأفريقية لكرة اليد قد قررت يوم الجمعة الفارط إلغاء النسخة ال36 من المنافسة القارية التي كانت مقررة بالجزائر. و طمأن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، عشاق الكرة الصغيرة في الجزائر بأن الدورة ستقام لا محالة بالعاصمة في 2021.

وقال : "بالفعل ، لقد أعلنت الهيئة القارية قرار إلغاء دورة الجزائر في 2020، لكن المنافسة ستظهر من جديد في برنامج السنة المقبلة و ستجرى بالجزائر كما كان مقررا سابقا".

و حسب توضيحات رئيس الاتحادية الجزائرية، فإن الكونفدرالية الأفريقية لم تحدد بالنسبة لبرنامج 2021 سوى تاريخ بطولة أفريقيا للأمم النسوية و التي ستجرى بالكاميرون من 11 الى 20 يونيو.

"بالنسبة لبقية بطولات 2021، منها بطولة إفريقيا للأندية بالجزائر، فإن التواريخ الجديدة ستعرف لاحقا، حسب رزنامة الاتحادية الدولية"، أضاف لعبان.

و كانت الطبعة الــــ 36 لبطولة أفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس مبرمجة بالجزائر ما بين 29 مارس و 9 ابريل 2020، قبل أن تتأجل في المرة الأولى بسبب كوفيد-19 ثم تلغى من قبل الكونفدرالية الأفريقية لكرة اليد.

كما أجلت هذه الأخيرة الطبعة الــــ27 من الكأس الممتازة للأندية (رجال وسيدات) التي كانت هي الأخرى مقررة بالجزائر، بعدما سطرت برنامجا جديدا للمنافسات.

وسيلاقي الزمالك المصري، فريق النجم الساحلي التونسي في نهائي الكأس الممتازة الأفريقية (رجال)، حيث سيشارك المتوج بها في الطبعة المقبلة لمنافسة "سوبر غلوب" (كأس العالم للأندية) بالعربية السعودية.

أما لدى السيدات، فسيكون النهائي أنغوليا 100 % بين بريميرو دي أغوستو و بيترو أتليتيكو.

