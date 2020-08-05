إدارة إتحاد العاصمة ترفض التسوية الودية لقضية إيبارا

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، عبر بيان رسمي، يوم الأربعاء، أنها ترفض التسوية الودية لقضية اللاعب الكونغولي برانس إيبارا، مؤكدة أنه سيتلقى كافة أمواله.

وجاء في بيان للنادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في "الفايسبوك" أن الادارة تلقت اتصالات عديدة من اللاعب إيبارا ومحاميه من أجل التسوية الودية، لكن الإدارة رفضت الفكرة خوفا من الاحتيال.

وأكدت إدارة إتحاد العاصمة عبر ذات البيان، أنها تحترم قوانين ولوائح الفيدرالية الدولية لكرة القدم، وبأنها راسلت الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، في تاريخ 20 جويلية 2020 لتطلب منها خصم المبلغ المالي من المبلغ الذي تم التحصل عليه من طرف الكونفيدرالية الإفريقية إثر مشاركة الفريق في رابطة الأبطال. وفي الأخير طمئنت الإدارة أنصارها، بأن هذه القضية لن تعرقل عملية الإستقدامات التي باشرتها مؤخرا، سواء على المستويين الوطني والدولي.

جدير بالذكر، أن اللاعب إيبارا الذي ينشط حاليا في صفوف، بيرشوت البلجيكي، تقدم بشكوى للفيفا للحصول على مستحقاته لمدة عام، عقب فسخ عقده مع اتحاد العاصمة الذي يعتبره غير قانوني. وهو ما دفع بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى إصدار حكم، يقضي بمنع النادي العاصمي من الانتدابات على المستوى المحلي والدولي، وتهديده بتسليط عقوبة قاسية في حال تأخره عن تسديد مستحقات اللاعب، البالغة 220 ألف دولار.