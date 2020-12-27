الرابطة الأولى/ الجولة السادسة: إتحاد العاصمة ينتفض ووفاق سطيف يستعيد الريادة

انتفض فريق إتحاد العاصمة وفاز بنتيجة 3-0 أمام ضيفه نصر حسين داي، بينما استعاد وفاق سطيف الريادة بفضل الفوز المحقق أمام نادي بارادو 1-0 هذا الأحد بمناسبة إجراء الجولة السادسة من الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وتمكن أبناء المدرب الفرنسي تيري فروجي أخيرا الخروج من عنق الزجاجة بفضل هذا الفوز، الذي يعتبر الأول لهم منذ إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021 والذي قد يعيد الاستقرار إلى بيت الإتحاد بعد أسبوع ساخن كاد أن يعصف بالمدير الرياضي عنتر يحي، بالمقابل تعقدت مهمة أشبال المدرب نذير لكناوي في سلم الترتيب الذي يبدو أنه لم يجد بعد الوصفة المناسبة لوضع قطار النصرية على السكة.

من جانبه، عاد مجددا نادي وفاق سطيف لاعتلاء صدارة الترتيب ولو مؤقتا برصيد 13 نقطة في ظل تواجد الرائد الحالي شبيبة الساورة في راحة بعد تأجيل لقائه أمام "العميد"، ووجد أبناء"عين الفوارة" صعوبات كبيرة لحسم المواجهة لصلحهم بنتيجة 1-0 أمام فريق نادي بارادو العنيد.

وإنتهى لقاء الصاعدين الجديدين لحظيرة النخبة، وداد تلمسان وشبيبة سكيكدة بدون فائز حيث افترقا الفريقين على وقع نتيجة التعادل السلبي 0-0. من جهته يواصل إتحاد بلعباس سقوطه الحر وتكبد هزيمة ثقيلة 4-1 خلال نزوله ضيفا على جمعية الشلف.

وحقق أولمبي المدية فوزه الثالث خارج القواعد وهذه المرة أمام نجم مقرة بنتيجة 3-1، عقدت من وضعية أصحاب الأرض.

وعادت شبيبة القبائل من سفرية بسكرة بنقطة ثمينة وفرضت التعادل الإيجابي 1-1 على الإتحاد المحلي والذي لم ينهزم بعد في الموسم الكروي الجديد.

من جهتها، حسمت مولودية وهران، العائدة بتعادل من سيدي بلعباس خلال الجولة الفارطة، مباراته المحلية الثالثة على التوالي لدى استضافتها لسريع غليزان بفوز ثمين 1-0.

أما جمعية عين مليلة، صاحبة انطلاقة قوية هذا الموسم، فلا تزال تواصل عروضها القوية وفزت بنتيجة 1-0 أمام ضيفها أهلي البرج.

جدير بالذكر أن هذه الجولة كانت مبتورة من مباراتين، وهما شبيبة الساورة- مولودية الجزائر وشباب بلوزداد- شباب قسنطينة، المؤجلتين إلى موعد لاحق بسبب التزامات الناديين العاصميين بمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

النتائج الكاملة:

إتحاد بسكرة- شبيبة القبائل 1-1

نجم مقرة- أولمبى المدية 1-3

وداد تلمسان-شبيبة سكيكدة 0-0

مولودية وهران-سريع غليزان 1-0

إتحاد العاصمة -نصر حسين داي 3-0

جمعية الشلف- إتحاد بلعباس 4-1

جمعية عين مليلة- أهلي البرج 1-0

وفاق سطيف- نادي بارادو 1-0

أجلت

شبيبة الساورة- مولودية الجزائر

شباب بلوزداد- شباب قسنطينة