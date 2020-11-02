إتحاد العاصمة: عنتر يحي يتأسف لاضطراب التحضيرات

عبر المدير العام الرياضي لفريق اتحاد العاصمة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, عنتر يحي عن أسفه لعدم قدرة فريقه على اجراء مقابلات ودّية تحضيرية، لحدّ الآن بسبب إصابة عدة لاعبين من التشكيلة العاصمية بفيروس كورونا.

وأكّد عنتر يحي هذا الإثنين في حوار خص به الموقع الرسمي لفريق اتحاد العاصمة على شبكة الأنترنت "أنّ التربص الذي أقامه الفريق بمستغانم والذي خصص أساسا للجانب البدني, جرى في ظروف جيدة, لكن النقطة السلبية الوحيدة هي عدم تمكننا من برمجة مقابلات ودّية لقد وجدنا أنفسنا في كل مرة مجبرين على إلغاء المقابلات بسبب تسجيل حالات ايجابية بفيروس كورونا".

وكانت ادارة اتحاد العاصمة قد أعلنت يوم الخميس المنصرم عن تسجيل عدة حالات ايجابية ب"كوفيد 19" الأمر الذي أدى إلى إلغاء المقابلة الودّية التي كانت مبرمجة يوم الجمعة الماضي امام نادي بارادو بعد أن أعلن الفريق العاصمي قبيل انطلاق المقابلة عن تسجيل إصابة خمسة عناصر من صفوفه بالفيروس.

وفي سياق متصل, أكّد عنتر يحي "خلال تربص مستغانم, التزم اللاعبون بشكل جيد بقواعد البروتوكول الصحي, ومع هذا سجلنا إصابة بعض العناصر بهذا الفيروس، لقد تعاملنا مع الحالات المسجلة بأكبر قدر من الجدية من خلال عزلهم"، مضيفا "كنا نرغب في لعب مقابلة ودّية لكنّ الظروف الحالية أجبرتنا على برمجة تربص إعدادي آخر يستمر لغاية 12 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة، سنتمكن حتما من برمجة مقابلة ودّية مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي".

ويستهل أصحاب الزي الأحمر والأسود بقيادة المدرب الفرنسي الفرنسي تشيكوليني الموسم الجديد بمقابلة ''كأس السوبر'' في ال21 من شهر نوفمبر الجاري أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية.

أما في البطولة سيلاقي نادي "سوسطارة" ضيفه وفاق سطيف في الجولة الأولى بملعب عمر حمادي في 28 نوفمبر الجاري.