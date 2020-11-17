نفط : الأسعار ترتفع الى 44 دولارا مدعومة بتوقعات تمديد " أوبك+" لتخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط هذا الثلاثاء بفضل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حين تعزز التفاؤل على إثر الأنباء المتعلقة بإيجاد لقاح واعد آخر لفيروس كورونا.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود جانفي بـ 26 سنتا ما يعادل 6ر0 بالمائة إلى 08ر44 دولار للبرميل فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 18 سنتا ما يعادل 4ر0 بالمائة إلى 25ر41 دولار للبرميل.

وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع بعدما أعلنت "مودرنا" أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 5ر94 بالمائة في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.

وجاءت نتائج "مودرنا" بعد أن أعلنت مخابر فايزر الأسبوع الماضي أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90 بالمائة.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسياي اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي 30 نوفمبر والفاتح ديسمبر المقبل.