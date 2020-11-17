رئيس "الفيفا" انفانتينو يبعث بتعازيه إثر وفاة حناشي

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم هذا الثلاثاء انها تلقت رسالة تعزية من رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو، إثر وفاة رئيس شبيبة القبائل السابق، محند شريف حناشي، يوم الجمعة الماضي.

وحسب الفاف فإن رسالة انفانتينو "تعكس الاحترام الكبير الذي كان يتمتع به الرئيس التاريخي للشبيبة على الصعيدين الوطني والدولي".

وكان رئيس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف)، أحمد أحمد، قد تقدم بتعازيه لعائلة حناشي وللنادي "القبائلي" وللاتحادية عقب رحيل المسؤول السابق ل"الكناري" عن عمر 70 عاما بعد معاناته من مرض عضال.

وكتب الرجل الأول للهيئة الكروية الافريقية في برقية التعازي "بعد رحيل الرئيس الاسطوري لشبيبة القبائل، يتقدم رئيس الكاف، أحمد أحمد باسم العائلة الكروية الإفريقية الكبيرة والمجلس التنفيذي للكاف وباسمه الخاص، تعازيه لعائلة محند شريف حناشي وشبيبة القبائل والاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

وكان حناشي قد وافته المنية يوم الجمعة بالمستشفى العسكري بعين النعجة بالعاصمة حيث مكث عدة أيام بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد المرحوم من أبرز رؤساء الأندية الجزائرية وقد نقش اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية وتحديدا في سجل فريق شبيبة القبائل الذي تقمص ألوانه كلاعب في الفترة الممتدة من 1969 الى 1983، قبل أن يتولى رئاسته في الفترة الممتدة من 1993 الى 2017. وحقق الفريق في عهده أكبر الانجازات المحلية والقارية.