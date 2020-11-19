بلايلي: "أخطأت في تسيير مشواري الكروي"

أقرّ المتوسط الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، ليلة الأربعاء بـ"خطئه في تسيير مشواره الكروي"، معتبرًا أنّ قرار استبعاده مؤخرا من المنتخب الجزائري لكرة القدم "منطقي" بسبب ابتعاده لمدة طويلة عن الميادين.

وفي تصريحات بثتها قناة "الكأس" القطرية، قال بلايلي: "استبعادي من صفوف المنتخب الوطني يعدّ أمرًا منطقيًا لأنني كنت دون نادٍ لعدة أشهر، وحتى جمال بن العمري غضب مني.، وأعتذر منه ومن كل الشعب الجزائري، وأتعهد بالعودة بقوة".

واضطر بلايلي الى فسخ عقده مع ناديه السابق الأهلي السعودي بعدما دخل معه في خلاف، الأمر الذي أبعده عن المستطيل الأخضر لعدة أشهر، وتوصّل ابن مدينة وهران لاحقًا إلى اتفاق مع نادي قطر القطري الذي وقّع معه عقدًا لمدة موسمين.

وأضاف: "تلقيت عدة عروض من أوروبا على غرار اسبانيا وتركيا وخاصة فرنسا، لكنني كنت في خلاف مع نادي أهلي جدة، وكنت أظن أنّ الفيفا ستنصفني، لكن للأسف سوق الانتقالات الأوروبية أغلقت أبوابها دون أن أسوّي مشكلتي مع فريقي السابق، وبعدها تمكنت من الامضاء مع نادي قطر".

وأورد أيضًا: "الأهلي المصري قدّم لي عرضًا ضخمًا، لكن وبعد تفكير معمق فضلت الانضمام إلى نادي قطر الذي ستشهد أراضيه إقامة مونديال 2022.

وأبدى بلايلي (28 سنة) تصميمًا على "العودة بقوة" للمنتخب الوطني سيما قبل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة، مختتمًا: "مونديال قطر يعدّ أكبر أولوياتنا، فبعد تتويجنا بالكان، أصبح تفكيرنا منصبًّا فقط على كأس العالم، لكن يجب أولا التمكّن من التأهل، ثم بعدها يأتي الحديث عن الذهاب بعيدا في هذه المنافسة الكبيرة".

وتابع: "فيما يخص الحفاظ على اللقب القاري، كل شيء يبقى ممكنًا مع بلماضي الذي تمكّن من تكوين فريق قوي، صحيح لدينا لاعبين كبار إلا أنّ قوتنا تكمن في الروح الجماعية والرغبة الكبيرة في الفوز دوما".