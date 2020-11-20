أمطار غزيرة مرتقبة بالمناطق الوسطى و الشرقية للوطن إلى غاية هذا السبت

أفادت نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا تكون أحيانا رعدية ومرفوقة بحبات البرد و هبوب رياح ستمس العديد من ولايات وسط و شرق البلاد ابتداء من ظهيرة اليوم إلى غاية يوم غد السبت.

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذا الإنذار بمستوى برتقالي هي: الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و البويرة و برج بوعريريج و باتنة و خنشلة و تبسة و أم البواقي حيث يتوقع أن تتراوح كمية الامطار المتساقطة بين 20 و 30 ملم خلال مدة صلاحية هذه النشرية التي ستدوم إلى غاية يوم غد السبت على الساعة الثالثة زوالا .

كما ستخص هذه الأمطار ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق أهراس و قالمة و قسنطينة و ميلة و سطيف بمكيات تتراوح بين 30 و 50 ملم والتي يمكن أن تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا .