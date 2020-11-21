شباب بلوزداد يتوج بالطبعة الـ 13 لكأس الجزائر الممتازة

توج شباب بلوزداد بالطبعة الـ 13 لكأس الجزائر الممتازة لكرة القدم، بفضل فوزه على اتحاد الجزائر بنتيجة (2-1)، وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة (2-0)، سهرة اليوم السبت بالملعب الأولمبي "5 جويلية 1962" (الجزائر العاصمة).

وسجل أهدف اللقاء كل من أمير سعيود بركلة جزاء في الـــ (د 8) و مارسلان كوبكو في الـــ (د 34) لفائدة "الشباب"، بينما سجل أيمن محيوص الهدف الوحيد في الـــ (د 61) لفريق أبناء "سوسطارة".

وبهذا يحقق شباب بلوزداد الكأس الممتازة الثانية في تاريخه ويخلف في سجل هذه المنافسة، نادي اتحاد بلعباس حامل لقب النسخة الأخيرة (2018 (.