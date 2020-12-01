وزير المالية : فتح فروع لبنوك عمومية في أوربا بداية 2021

01/12/2020 - 15:11

أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عن التوجه إلى فتح رساميل البنوك العمومية عن طريق البورصة و تدشين فروع للبنوك الجزائرية العمومية في الخارج عام2021.

 وأوضح،  خلال كلمة على هامش تدشين وكالة للصيرفة الإسلامية تابعة لبنك “كناب” بسطاوالي بالجزائر العاصمة، أن البداية ستكون بخمس وكالات في أوروبا سنة  ثم افريقيا.

من جهة أخرى نوه الوزير بخدمة الصيرفة الإسلامية التي قال بشأنه إنه " تم تحقيق مردود فوق المتوقع"، مشيرا إلى أن البنوك الجزائرية ستوفر قريبا 30 نافذة وخدمة للصيرفة الإسلامية على مستوى مختلف وكالاتها على التراب الوطني.

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اقتصاد, مؤشرات

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