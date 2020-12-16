اللواء غريس يمثل رئيس الجمهورية في الاجتماع الـ 16 لوزراء دفاع مبادرة "5+5 دفاع"

شارك اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، هذا الأربعاء ، في أشغال الاجتماع السادس عشر (16) لوزراء دفاع الدول الأعضاء لمبادرة "5+5 دفاع"عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وترأس هذه الجلسة التي تدخل في إطار نشاطات مبادرة "5+5 دفاع" لسنة 2020 ، الوزير المالطي للشؤون الداخلية و الأمن القومي وتطبيق القانون والذي تتولى بلاده هذه السنة الرئاسة الدورية للمبادرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني على صفحتها الرسمية ، أن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في تطرق في كلمته إلى السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، وأكد على التزام الجزائر بمبدأ التعاون في إطار الفضاء 5+5 دفاع : "اسمحوا لي، في البداية باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي لي الشرف العظيم أن أمثله، بان أعرب لكم عن خالص تحياته وتمنياته بالنجاح بمناسبة الاجتماع السادس عشر (16) لوزراء دفاع البلدان الأعضاء في مبادرة "5+5 دفاع والذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لحوار ( 5+5).

وأضاف قائلا " إن بلدي، ضمن إستراتيجيته الأمنية و أخذا بعين الاعتبار عدم الاستقرار الذي يلحق بغرب البحر الأبيض المتوسط و بشريط الساحل الصحراوي، قد أقحم وسائل بشرية ومادية معتبرة من أجل تأمين حدوده البرية ومداخله البحرية، كما تم كذلك وضع مسار تعاوني مع بعض البلدان الحدودية، وذلك تماشيا مع مبادئ سياستنا الخارجية المتمثلة في عدم التدخل في شؤون الغير وفي إطار الشرعية الدولية."

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة لدول المبادرة التي تضم، إلى جانب الجزائر، كل من فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، كما تم تقييم تنفيذ مخطط عمل المبادرة للسنة الجارية و إعتماد خطة عمل لسنة 2021.

توجت أعمال هذا الاجتماع بالمصادقة على البيان المشترك، الذي يحدد مجالات التعاون العسكري المتعدد الأطراف من أجل تنسيق الأعمال وتحقيق الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.