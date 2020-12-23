قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تنظيم استشارة كتابية بين أندية القسم الثاني، لاختيار صيغة المنافسة في الموسم الكروي الجديد 2020-2021، في ظل توقف النشاط منذ مارس الفارط بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأشار الإتحاد الجزائري في بيان على موقعه الرسمي أنه "وبعد تفويض السلطات العامة، ولا سيما وزارة الشباب والرياضة من أجل استئناف التدريبات الجماعية، على أن تنطلق البطولة في فيفري المقبل. وأمام استحالة لعب بطولة موسم 2020/2021 وفقًا للصيغة الأولية، أي 34 جولة (17 جولة ذهابا و 17 جولة إيابا)، لمجموعتي وسط غرب ووسط شرق بـ 18 ناديًا لكل منهما. قدمت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، بموافقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استشارة مكتوبة للأندية الـ 36 للرابطة الثانية من أجل اختيار صيغة من بين الثلاثة المقترحة، على أن يتم الرد على النظام المناسب في 27 من ديسمبر الجاري.

وتضمن الخيار الأول الإبقاء على مجموعتين من 18 ناديًا مع إجراء المباريات دون جمهور وذهابا فقط. صعود بطلا المجموعتين إلى الرابطة الأولى. الأندية المصنفة في آخر ستة مراكز لكل مجموعة سيتم نزولها إلى القسم الوطني للهواة.

وجاء في الخيار الثاني تشكيل ثلاث مجموعات من 12 ناديًا، ستلعب البطولة دون جمهور، ذهابًا وإيابًا خلال 22 جولة. حيث ستلعب الأندية المصنفة في المراكز الأولى من المجموعات الثلاث فيما بينها على شكل بطولة مصغرة تقام دون جمهور وعلى ملعب محايد، الأندية المصنفة في نهاية هذه البطولة المصغرة في المركزين الأول ترتقي إلى الرابطة الأولى. أما الأندية المصنفة في آخر أربعة مراكز من كل مجموعة سيتم نزولها إلى القسم الوطني للهواة.

اما الخيار الثالث تضمن تشكيل أربع مجموعات من 9 أندية. ستلعب البطولة دون جمهور ذهابًا وإيابًا على مدار 18 جولة مع إعفاء واحد من كل جولة. تلتقي الأندية المصنفة في المرتبة الأولى من كل مجموعة من المجموعات الأربع في شكل بطولة مصغرة تلعب دون جمهور وتقام ذهابا فقط، بملعب محايد بعد إجراء عملية سحب القرعة قبل انطلاق البطولة، الناديان الفائزان يصعدان إلى الرابطة الأولى. أما الأندية المصنفة في آخر ثلاثة مراكز من كل مجموعة ستنزل إلى القسم الوطني للهواة.