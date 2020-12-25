الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم الــــ 43 على التوالي

تواصلت هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار، وذلك لليوم الثالث و الأربعين، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرز البيان رقم 43، اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، "ان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات إستهدفت جحور جيش الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار".

وحسب نفس المصدر فقد "قصفت أمس الخميس وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي عدة مواقع لجيش الاحتلال المغربي على غرار منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد و منطقة ملب أظليم بقطاع تشلة وتنيليك بقطاع البكاري".

كما "استهدف الجيش الصحراوي اليوم مواقع العدو في منطقة روس لَفريرينة بقطاع السمارة ومنطقة تندكدَة بقطاع البكاري و كذا جحور قوات العدو في منطقة الفيعيين بقطاع الفرسية"، حسب البيان.

و"تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل وتخندقات قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، يختتم بيان وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.(