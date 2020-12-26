البليدة:العثور على تائهين بمنطقة الضاية الجبلية و تواصل عملية البحث عن الشخص الثالث

كللت عملية البحث التي أطلقتها مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة ليلة الجمعة إلى السبت عن ثلاثة أشخاص تاهوا بمنطقة الضاية الجبلية الواقعة جنوب غرب الولاية و الذين كانوا في جولة سياحية عن العثور عن اثنين منهم فيما تتواصل عمليات البحث عن الشخص الثالث حسبما أفاد به السبت المكلف بالاعلام على مستوى المديرية الولائية.

وأوضح الملازم الأول عادل الزغيمي أن مصالح الحماية المدنية أطلقت ليلة الجمعة عملية بحث فورتلقيها بلاغا من طرف مصالح الدرك الوطني مفاده وجود ثلاثة أشخاص تائهين بمنطقة الضاية الجبلية والذين كانوا ضمن مجموعة من الشباب في جولة سياحية.

وأضاف أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من التواصل مع أحد التائهين هاتفيا في محاولة لإيجادهم بواسطة تطبيقات تحديد المواقع لافتا إلى أن اثنين من التائهين (35 و 37 سنة) كانا متواجدين في موقع واحد فيما افترق عنهم الشخص الثالث بحثا عن مخرج مستقل.

وبحسب المصدر ذاته فقد تم العثور على الشخصين التائهين من طرف السكان المحليين فيما لا تزال عملية البحث عن الشخص الثالث مستمرة مشيرا إلى أن الضباب و تساقط الثلوج صعب من مهام أعوان الحماية في العثور عليه.

و في هذا الصدد كشف الملازم الأول زغيمي عن تسخير ستة فرق بحث بما فيها فرقة التدخل في الأماكن المناطق الوعرة مدعمة بمصالح الدرك الوطني لبحث عن الشخص الثالث البالغ من الغمر 35 سنة.