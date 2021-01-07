﻿ الكونغرس الأمريكي يصادق رسميا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية

صادق الكونغرس الأمريكي رسميا، هذا الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، و كامالا هاريس بمنصب نائب الرئيس.

جاء ذلك في جلسة مشتركة للكونغرس برئاسة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإعتباره، دستوريا، رئيس مجلس الشيوخ.

وتم الإعلان عن النتيجة بعد أن صادق الكونغرس على تصويت المجمع الانتخابي عن كل ولاية على حدة.

وفي هذا السياق أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الإنتخابي ، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 جانفي الجاري.

وصادق بنس، باعتباره رئيسا لمجلس الشيوخ، على النتائج، خلافا لما أراده ترامب، بأن تتم إعادة النظر فيها إلى الولايات.

وكان بنس قد أصدر بيانا، الأربعاء، يرفض فيه ذلك بعد ضغوط من ترامب، ما أثار غضب الأخير، الذي أطلق انتقادات لنائبه وأعضاء جمهوريين في الكونغرس.

واستأنف أعضاء الكونغرس جلستهم فجر الخميس، بعد أن كان من المقرر أن يتم التصديق، الذي يعد شكليا إلى حد كبير، أمس الأربعاء، لكن ذلك تعذر جراء اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس، في حدث صادم.