وزارة الشباب والرياضة تلغي انتخابات رابطة ولاية سكيكدة وتقرر إعادتها

قررت وزارة الشباب والرياضة إلغاء نتائج انتخابات رابطة ولاية سكيكدة لكرة القدم التي انعقدت يوم الاثنين 4 يناير 2021، حسبما أفادت به الهيئة الوزارية اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الجزائرية نسخة منه : "تلغى كليا نتائج اجتماع اعضاء الجمعية العامة الانتخابية للرابطة الولائية لكرة القدم سكيكدة، وتمديد آجال ايداع ملفات الترشح لرئاسة الرابطة ولعضوية المكتب التنفيذي".

وقررت الهيئة "إعادة تنظيم وإجراء الجمعية العامة الانتخابية لهذه الرابطة الولائية وفقا لما هو معمول به قانونا".

وذكرت الوصاية أنه "ستتم دعوة لجنة الترشيحات من اجل تحضير الجمعية العامة الانتخابية المنبثقة عن الجمعية العامة العادية الاخيرة لرابطة سكيكدة لاتخاذ الترتيبات لاحقا".

تجدر الإشارة أن انتخابات رابطة ولاية سكيكدة تمت في غياب المرشح الوحيد للرئاسة، عبد الله قداح، الذي اعيد انتخابه لعهدة جديدة.