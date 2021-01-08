أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرا و خام برنت يرتفع إلى 54.51 دولار للبرميل

تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرا ، الجمعة، حيث ارتفع خام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمائة ليبلغ 54.51 دولار للبرميل.

ولامس خام القياس العالمي بدوره 54.90 دولار، أمس الخميس، وهو الأعلى منذ فيفري من العام الماضي.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمائة إلى 97ر50 دولار.

وأغلق الخام مرتفعا 0.4 بالمائة، أمس الخميس، بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ شهر فبراير الماضي عند 51.28 دولار.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث، لدى نيسان للأوراق المالية "قرار السعودية القيام بتخفيضات طوعية لإنتاجها يواصل تقديم الدعم.

وأضاف أن "قوة الأسهم العالمية، المدعومة بوفرة السيولة، تحفز أيضا عمليات الشراء الجديدة في النفط"، لكنه حذر من أن النفط وأسواق الأسهم قد يشهدان تصحيحا قريبا إذ أن ارتفاعهما لا يعكس الوضع الحالي للطلب على النفط والاقتصاد العالمي.

و رفع "يو.بي.إس" توقعه لخام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني مع انتعاش السفر جراء توزيع اللقاحات مضادة لفيروس كورونا.