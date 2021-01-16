الرابطة الأولى : العميد يطيح بوفاق سطيف ويشدد عليه الخناق

أطاحت مولودية الجزائر بالمتصدر وفاق سطيف بنتيجة (1-0)، في لقاء القمة، لتشدد عليه الخناق في صدارة الترتيب، كما عادت شبيبة القبائل بفوز ثمين من تلمسان امام الوداد المحلي بـــ (2-0)، بينما انتهى "الكلاسيكو" بين شباب بلوزداد و مولودية وهران بالتعادل بــ (1-1)، في ختام مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت.

حقق الوصيف مولودية الجزائر نتيجة باهرة بعودته بالزاد كاملا من سفريته للهضاب العليا، حيث ألحق بالرائد خسارته الاولى تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي، منذ أكثر من عام ، حيث تعود آخر خسارة للوفاق الي 30 نوفمبر 2019، برسم الجولة الـ12 من الموسم الفارط بملعب شباب قسنطينة.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ، تحكمت تشكيلة المولودية نسبيا في مجريات اللعب بواسطة الانتشار الجيد للاعبين فوق أرضية الميدان، و نجح اللاعب لعمارة من مباغتة الدفاع السطايفي و الحارس خضارية بتسديدة سكنت الشباك، ليمنح التقدم للزوار في الــ (د 76)، مسجلا هدفه الثاني على التوالي بعد ركلة الجزاء التي وقعها الأسبوع الماضي أمام مولودية وهران.

وأمام عجز رفاق الشاب محمد عمورة في تهديد مرمى الحارس بوطاقة، واصل أشبال المدرب نبيل نغير الضغط من أجل تأمين النتيجة، حيث قاد البديل جابو هجمة فردية تلاعب من خلالها بدفاع أبناء "عين الفوارة" ولكنه اختار التسديد نحو المرمى عوض التمرير.

لينتهي اللقاء بفوز ثمين جدا لمولودية الجزائر يضعه وحيدا في الوصافة برصيد 17 نقطة مع لقاء متأخر وبفارق خطوتين عن وفاق سطيف الذي يحافظ على الطليعة برصيد 19 نقطة.

بدورها، عادت شبيبة القبائل بفوز ثمين من تنقلها إلى غرب البلاد على حساب وداد تلمسان (2-0)، تجسد خلال الفترات الأخيرة من اللقاء بواسطة الليبي الطوبال محمد من ركلة جزاء في الدقيقة (د 79)، ثم أضاف زميله نزلة هدف التأكيد والانتصار في الـــ (د 90+1)، في مباراة أشهر فيها الحكم بطاقتين حمراوين لكل من بن سايح لـ "الشبيبة" وشلالي من جانب "الوداد".

وبهذا حقق المدرب الفرنسي دونيس لافان، فوزه الأول مع الشبيبة في ثاني مباراة من دكة الاحتياط، وهو ما يسمح لفريق "الكناري" من الصعود إلى الصف السابع بــ (12 ن)، بينما يواصل "الزيانيون" الغرق في قاع الترتيب بمجموع 4 نقاط فقط.

وفي ملعب 20 أوت بالعاصمة، عجز شباب بلوزداد عن فك شفرة ضيفه مولودية وهران، مكتفيا بنتيجة التعادل بـــ (1-1)،ليواصل "الحمراوة" الدفاع عن سجلهم الخالي من الهزائم -رغم رحيل التقني برنارد كازوني- مؤكدين أنهم رقم صعب في بطولة هذا الموسم.

البداية كانت للمحليين عبر رأسية بلحول الذي استفاد من ركنية دقيقة لصانع الألعاب سعيود ليوقع الهدف الأول (د 22)، لكن الرد جاء سريعا من الزوار بواسطة المهاجم نقاش في الـــ (د 26) من رأسية محكمة أيضا في شباك فريقه السابق.

وقد حرم المدرب الفرنسي دوما من عدة أوراق رابحة، بعد طرد الحكم لمهاجمه البينيني كوكبو بالبطاقة الحمراء، وكذا خروج بلحول وتابتي، جراء الإصابة، ليتمركز الشباب البلوزدادي عند المرتبة السابعة بـــ (12 ن) ولقاءين متأخرين، في نفس المرتبة مع المولودية الوهرانية.

وفي ملعب عمر حمادي ، فاز اتحاد الجزائر على ضيفه سريع غليزان بــــ (3-1)، ليسجل فوزه الثالث تواليا ويؤكد استفاقته الحقيقية بعد انطلاقة موسم كارثية .

البداية كانت للمحليين بهدف بلقاسمي في الــــ (د 17)، لينفجر القائد كودري خلال المرحلة الثانية بتوقيعه هدفين في الــــ (د 52) و في الــــ (د 85)، سيما الهدف الثالث الذي سجله برأسية جميلة إثر رد الحارس "الغليزاني" مخالفة بلقاسمي من حدود منطقة العمليات، ليبلغ متوسط الميدان المخضرم هدفه الرابع، دفع بالاتحاد نحو الصف العاشر بــــ (11 ن)، متبوعا في جدول الترتيب بـ "السريع" بـــ (9 ن).

وانتهى لقاء نجم مقرة - نادي بارادو، كما انطلق بنتيجة بيضاء بـــ (0-0)، ليقبع "النجم" عند الصف الـ18 (5 ن)، عاجزا عن تحقيق فوز ثاني هذا الموسم، مع تضييعه عديد النقاط بملعبه وخارج الديار في حين عاد شبان بارادو بنقطة ثمينة تضعهم في المركز الـ11 (8ن)، في انتظار حل عقدة التعادلات التي وصلت إلى ستة، مع فوز واحد وهزيمة واحدة.

وافتتحت هذه الجولة الثامنة يومي الخميس والجمعة، حيث أكد أولمبي المدية صحته بفوزه خارج الديار على جمعية عين مليلة (3-1)، مسجلا الانتصار الرابع تواليا، كما تمكن اتحاد بلعباس من رفع التحدي بفوزه في معقل اتحاد بسكرة (1-0).