وزارة التجارة: المضاربة والندرة وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية

كشفت التحقيقات الأولية لمصالح التجارة أن إرتفاع أسعار المواد الغذائية أو بعض المواد ذات الإستهلاك الواسع راجع للمضاربة والندرة.

و حسب محمد لوحايدية المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة فإن مصالح الوزارة سجلت 12 ألف تدخل منذ شهر أكتوبر الماضي منها 600 مخالفة، مشيرا إلى أن هذه التدخلات سمحت بتحرير 554 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.

وعن ارتفاع الأسعار، أكد المتحدث ذاته للقناة الإذاعية الأولى أنها راجعة إلى المضاربة وارتفاع اسعارها في الأسواق العالمية.