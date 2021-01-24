حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 122 آخرين بجروح خلال 24 ساعة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 122 آخرون بجروح خلال الـ24 ساعة الاخيرة، في حوادث مرور وقعت بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفادت به الاحد مصالح الحماية المدنية.

كما قامت المصالح ذاتها بتقديم الإسعافات الأولية لـ 14 شخصا اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة ومسخنات الحمام في العديد من ولايات الوطن.

وتم التكفل بالضحايا في مكان الحوادث قبل تحويلهم الى المستشفيات المحلية.

وفي ذات السياق، أشار المصدر ذاته الى أن مصالح الحماية المدنية لولاية بسكرة تدخلت من أجل تحويل شخصين (2) الى مستشفى أولاد جلال، يبلغان من العمر 32 و 24 سنة، توفيا اختناقا بغاز احادي الكربون المنبعث من سخان ماء داخل منزل بحي 40 مسكن ببلدية سيدي خالد.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 )، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 49 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (32 بلدية) لفائدة المواطنين، تحثهم وتذكرهم ب "ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي"، بالإضافة إلى القيام بـ 45 عملية تعقيم عبر 12 ولاية (24 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات منها السكنية والشوارع ، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 184 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 38 سيارة إسعاف و 22 شاحنة إطفاء.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بإطفاء 7 حرائق حضرية، صناعية و مختلفة بكل من ولايات المدية، تيزي-وزو، المسيلة، البويرة، ورقلة، عين الدفلى و تبسة، تسببت في إصابة عدة أشخاص بصعوبة في التنفس.