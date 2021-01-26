الجولة الـ 10: بلوزداد يهدد الرائد وأول هزيمة لمولوديتي الجزائر ووهران

تميزت الجولة العاشرة لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم الثلاثاء، بتعثر رائد الترتيب وفاق سطيف بميدانه، و تلقي كل من مولودية الجزائر و وهران للهزيمة الأولى للموسم، في حين أصبح حامل اللقب، شباب بلوزداد يشكل الخطر المباشر للوفاق قبل القمة المرتقبة بينهما الأسبوع المقبل، بينما يتواصل تقهقر شباب قسنطينة الذي تراجع الي المركز ال 19 و ما قبل الأخير في الترتيب العام .

مرة أخرى، فشل وفاق سطيف على ميدان 8 ماي 1945 في حصد نقاط الفوز أمام اولمبي المدية مكتفيا بتعادل أبيض بطعم الهزيمة، و هي المباراة الثالثة التي يضيعها الوفاق بميدانه بعد سريع غليزان (0-0) و مولودية الجزائر (0-1).

و لم يستغل رفاق الحارس خضايرية التفوق العددي بعد طرد لاعب من الأولمبي.

بالمقابل يواصل الاولمبي تألقه خارج قواعده، مما سمح له من احتلال المركز الرابع و بلقاء متأخر أمام شباب بلوزداد.

و كان فريق "العقيبة" أكبر مستفيد من هذه الجولة بعد التعثر الجماعي لأندية الطليعة، حيث أنهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة في شباب اتحاد بلعباس، من تسجيل (بلخير، سالمي و سعيود)، قبل أن يستقبل هدفا في الشوط الثاني، لم يكن له أي تأثير على النتيجة النهائية.

في المقابل، سجلت مولودية الجزائر هزيمتها الأولى على يد وداد تلمسان الذي حقق فوزه الثاني تواليا بعد الذي عاد به يوم الجمعة الماضي من بلعباس (3-2).

وجاء هدف الوداد في الدقيقة (68)، محطما بذلك آمال العميد في الاقتراب من المقدمة.

ونفس المصير عرفته مولودية وهران المنهزمة لأول مرة هذا الموسم بملعب عمر حمادي (بولوغين) أمام اتحاد الجزائر (2-0).

وكان "الحمراوة" قد تمكنوا في الجولات السابقة من فرض ثلاثة تعادلات بالعاصمة وبنفس النتيجة (1-1) على أندية : نصر حسين داي و مولودية الجزائر و شباب بلوزداد.

علاوة على الهزيمة، عرفت المولودية طرد لاعبين اثنين و هما المدافع مصمودي في الشوط الأول و الحارس ليتيم في الشوط الثاني.

أما اتحاد الجزائر، فقد استعاد توازنه بتسجيله للفوز الخامس على التوالي، لتبقي هذه السلسلة قائمة بعد تعادل المدية في سطيف، مما جعله يزحف بقوة نحو المقدمة (4 - 17 نقطة).

وفي بشار، انتظرت شبيبة الساورة الأنفاس الأخيرة من المباراة لتوقع هدف الفوز على شباب قسنطينة (1-0) بواسطة اللاعب سعد (د 86).

هذا الفوز يجعل أبناء الجنوب الغربي في المركز الرابع بمجموع 17 نقطة، و بلقاء مؤجل سيخوضه يوم 3 فيفري أمام مولودية الجزائر.

أما شباب قسنطينة، فيواصل تدحرجه في سلم الترتيب حيث أصبح متواجدا في الصف ما قبل الأخير، و هي وضعية لم يكن يتوقعها اطلاقا "السنافر" عند انطلاق الموسم الكروي الجديد.

و استفاق نجم مقرة من سباته الطويل بفوزه على شبيبة القبائل (1-0) بهدف سجله عايب (د 85)، وهو الفوز الثاني للنجم بعد الأول المسجل ..في الجولة الافتتاحية، أما شبيبة القبائل، فمنيت بأول هزيمة لها خارج القواعد.

و في الشلف، قلبت الجمعية المحلية الطاولة على مضيفها نادي بارادو الذي كان متقدما منذ الدقيقة الثالثة، لكن العودة القوية للفريق المحلي، جعلها تسجل هدفين في الشوط الثاني من طرف بن زازة (د 60)، و بلجيلالي (د 75).

هذا الأخير أصبح متصدر ترتيب الهدافين بستة أهداف، أمام ثلة من اللاعبين.

وحقق نصر حسين داي فوزه الأول خارج الديار على حساب الصاعد الجديد، شبيبة سكيكدة.

هذا الانتصار كان بمثابة جرعة اكسجين للنصرية، وهو أيضا الفوز الأول للمدرب بلال دزيري هذا الموسم سواء مع ناديه السابق، أهلي البرج أو النصرية، فيما تواصل شبيبة سكيكدة اهدار النقاط على ميدانها، علما بأن هدافها مرزوقي ضيع ضربة جزاء لفريقه مباشرة قبل هدف الزوار.

وتعرف جمعية عين مليلة تراجعا نسبيا بتعادلها السلبي (0-0) أمام سريع غليزان، مكتفية بنقطتين في مبارياتها الثلاثة الأخيرة.

في أسفل الترتيب، انتهت مباراة "بست نقاط" بين اتحاد بسكرة و أهلي برج بوعريريج بالتعادل (1-1)، وهي نتيجة لا ترضي بتاتا المحليين الذين فشلوا في الفوز على صاحب مؤخرة الترتيب الأهلي الذي لا زال في انتظار فوزه الأول، مكتفيا حتى الآن بثلاثة تعادلات.

النتائج و الترتيب

شبيبة سكيكدة - نصر حسين داي 0-1

شباب بلوزداد - اتحاد بلعباس 3-1

اتحاد بسكرة - أهلي برج بوعريريج 1-1

نجم مقرة - شبيبة القبائل 1-0

جمعية عين مليلة - سريع غليزان 0-0

وداد تلمسان - مولودية الجزائر 1-0

وفاق سطيف - أولمبي المدية 0-0

جمعية الشلف - نادي بارادو 2-1

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 1-0

اتحاد الجزائر - مولودية وهران 2-0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 23 10

2. شباب بلوزداد 18 8

--. مولودية الجزائر 18 9

4 . أولمبي المدية 17 9

--. شبيبة الساورة 17 9

--. اتحاد الجزائر 17 10

7. جمعية عين مليلة 16 10

--. أولمبي الشلف 16 10

9. مولودية وهران 15 10

--. شبيبة القبائل 15 10

11. نادي بارادو 12 10

12. سريع غليزان 10 10

--. نصر حسين داي 10 10

--. وداد تلمسان 10 10

15. نجم مقرة 9 10

--. اتحاد بسكرة 9 10

17. شبيبة سكيكدة 8 10

--. اتحاد بلعباس 8 10

19. شباب قسنطينة 7 9

20. أ. برج بوعريريج 3 10 .