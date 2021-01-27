بوقدوم: ضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي تتعرض له القارة الإفريقية

أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم تمسك الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد، داعيا إلى ضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي تتعرض له القارة الإفريقية .

وفي مداخلة له هذا الثلاثاء خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بملف إصلاح مجلس الأمن الدولي،

قال بوقدوم: "يجب أن نحافظ على وحدتنا وانسجامنا ونتكلم بصوت واحد، حول الموقف الإفريقي المشترك".

وأضاف أن"مجموعتنا تمثل القارة ويجب أن نعمل على تصحيح الظلم التاريخي بحق إفريقيا في منظمة الأمم المتحدة".

وأشار الوزير إلى أن مطالب القارة السمراء تتمثل في منحها مقعدين دائمين ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن وضرورة إصلاح أساليب عمل المجلس.