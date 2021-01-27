الفريق شنقريحة يترأس اجتماع عمل بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي

ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماع عمل على مستوى مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، خصص لدراسة "مستجدات الوضع الأمني السائد داخل البلاد وفي المنطقة الإقليمية"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "مواصلة للاجتماعات الدورية مع مسؤولي مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي، ترأس السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، اجتماع عمل على مستوى مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وذلك في إطار دراسة مستجدات الوضع الأمني السائد داخل البلاد وفي المنطقة الإقليمية".

واضاف البيان أن هذا اللقاء حضره "كل من قائد الدرك الوطني ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ومدير الإيصال والإعلام والتوجيه والمدير العام للأمن الوطني ومختلف مسؤولي مصالح الأمن وكذا ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي".