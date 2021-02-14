خير الدين مضوي مدربا جديدا لمولودية وهران

عينت إدارة مولودية وهران رسميا هذا الأحد المدرب خير الدين مضوي، على رأس العارضة الفنية خلفا لعمر بلعطوي.

وأعلن النادي الوهراني الناشط في الرابطة الأولى المحترفة، على صفحته الرسمية بالفيسبوك" أن "الإدارة ترحب بقدوم المدرب مضوي الغني عن التعريف سواء بألقابه الوطنية والقارية مع وفاق سطيف" وأنا "تتمنى له النجاح في مهمته الجديدة" كما أوضحت أن "المدرب مضوي أمضى على عقد حتى نهاية الموسم وقابل للتجديد".

وأنهى المدرب الجديد "للحمراوة" اليوم كافة تفاصيل العقد الذي يربطه مع الفريق قبل أن يتم تقديمه إلى اللاعبين بمناسبة الحصة التدريبية التي انطلقت عصرا.

وستكون الخرجة الأولى لابن سطيف، الذي أشرف الموسم الفارط على نادي التعاون السعودي، في نهاية الأسبوع عندما تتنقل المولودية إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي بملعب الخروب.

ويخلف مضوي عمر بلعطوي الذي كان قد رقي إلى منصب المدرب الأول بعد مغادرة الفرنسي برنار كازوني الفريق منذ بضعة أسابيع.

وكان بلعطوي قد أبلغ مسيري فريقه الأسبوع الفارط رغبته في الرحيل لأسباب لم يفصح عنها، فيما اقترحت عليه الإدارة مواصلة العمل في الطاقم الفني كمساعد للمدرب الجديد، وفق نفس المصدر.

جدير بالذكر أن مولودية وهران، المنتشية بفوز عريض أمام الضيف اتحاد بسكرة بسداسية نظيفة في الجولة السابقة، تحتل الصف الخامس في الترتيب بمجموع 21 نقطة بعد مرور 13 جولة.