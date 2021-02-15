سوناطراك: ارتفاع عمليات التكرير بـ 4ر7 بالمائة خلال 2020

ارتفعت عمليات التكرير المجسدة من طرف المجمع العمومي "سوناطراك" بنسبة 4ر7 بالمائة خلال العام 2020 مقارنة بسنة 2019، حسبما أفاد به هذا الاثنين بيان للمجمع.

وحسب ذات البيان الذي نشره المجمع على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فان سوناطراك سجلت ارتفاع في حجم البترول والنفط المكثفات التي تمت معالجتها، من 27،2 مليون طن سنة 2019 إلى 29،1 مليون طن سنة 2020 (+4ر7 بالمائة).

وحسب نفس المصدر فقد بلغت عمليات التكرير "مستويات ممتازة " في إنتاج المواد البترولية، حيث حققت ارقام قياسية في إنتاج المازوت (9،5 مليون طن) والبنزين ( 3،4 مليون طن).

من جهة أخرى، أشار البيان إلى ارتفاع وتيرة الإنتاج بمصفاة الجزائر العاصمة، مما ساهم بشكل ملحوظ في التوقف عن استيراد المازوت منذ شهر مارس 2020، و كذا البنزين اعتبارا من شهر أغسطس من نفس السنة. وبذلك تمكنت سوناطراك، لأول مرة منذ عشر سنوات، من تصدير كميات من البنزين والمازوت.