كأس الكنفدرالية: مواجهات قوية لوفاق سطيف وشبيبة القبائل بدور المجموعات

أسفرت قرعة مباريات دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية، والتي جرت، قبل قليل، بمقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة عن مواجهات قوية لممثلي الكرة الجزائرية فريقي وفاق سطيف وشبيبة القبائل.

وجاءت القرعة على النحو التالي :

المجموعة الأولى : وفاق سطيف، أهلي بنغازي الليبي ،أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ، إينيمبا.

المجموعة الثانية : شبيبة القبائل، كوتون سبور الكاميروني ، نابسا ستارز الزامبي، نهضة بركان المغربي.

المجموعة الثالثة: الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافولوز - الصفاقسي التونسي - ساليتاس البوركيني - جاراف السنغالي.

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - بيراميدز المصري - نكانا الزامبي - الفائز من لقاء نامبوجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي

وتنطلق منافسات دور المجموعات بإقامة الجولة الأولى يوم 10 مارس المقبل والثانية يوم 17 من الشهر ذاته، والثالثة يوم 4 أبريل المقبل وتلعب الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر.

وتقام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة يوم 21 أبريل ، والأخيرة يوم 28 من نفس الشهر.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية