الجيش الصحراوي يشن هجوما عنيفا على قوات الاحتلال في منطقة أتويزكي ويكبدها خسائر في الأرواح والمعدات

شنت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الثلاثاء، هجوما عنيفا على قوات الاحتلال المغربي التي كانت تحاول بناء جدار رملي في منطقة أتويزكي، حسب البيان العسكري رقم 104 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) نقلا عن البيان العسكري أن الجيش الصحراوي تمكن خلال الهجوم من "قتل عدد هام من جنود قوات الإحتلال وإصابة عدد آخر بجراح" و "تدمير وسائل ومعدات تابعة لجيش الاحتلال المغربي تمثلت في سيارة من نوع تويوتا، و أخرى من نوع جيب، و تدمير جرافتين".

كما قصف الجيش الصحراوي القاعدة الرئيسية في منطقة أتويزكي و نفذ "قصفا عنيفا استهدف جنود جيش الإحتلال المتمركزين في منطقة العرية في ملتقى قطاعي المحبس و أتويزكي"، حسب البيان.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الصحراوية أن الجيش الصحراوي وفي اطار مواصلة هجماته ضد معاقل و تخندقات قوات الاحتلال المغربي "نفذ قصفا مركزا استهدف منطقة تنيليك بقطاع البكاري حيث تم تدمير رادار تابع للفيلق 67 من قوات الاحتلال، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

و شملت عملية القصف التي نفذها الجيش الصحراوي اليوم أيضا نقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي في منطقة أم أدكن بقطاع البكاري و نقاط تمركزه في قطاع السمارة، حسب ذات البيان.

وكانت وحدات الجيش الصحراوي قد قصفت أمس الاثنين معاقل تمركز قوات الاحتلال المغربي في كل من منطقتي ألفيعيين بقطاع الفرسية و دومس بقطاع البكاري، يضيف بيان وزارة الدفاع الصحراوية.