الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة على مواقع جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت مواقع جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي ، حسب البيان العسكري رقم 107 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الجمعة.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية "ان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "قصفت أمس الخميس 25 فبراير معاقل و مواقع تخندق قوات العدو في منطقة أرارة لحديد بقطاع الفرسية." كما قصفت مركز استهدف نقاط تمركز جنود الاحتلال بمنطقة روس فدرة لغراب بقطاع حوزة" و"في منطقة روس فدرة العش بقطاع حوزة".

واستهدف "قصف عنيف مواقع تمركز قوات العدو في منطقة محيبس التدريب بقطاع أتويزكي"، يضيف البيان.

ونهارَ اليوم الجمعة 26 فبراير، " قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز قوات العدو في منطقة صيبة لكزاح بقطاع أتويزكي" وفي "منطقة لمسامير بقطاع أتويزكي".

كما شنت وحدات الجيش الصحراوي ، يضيف البيان، " قصف مكثف استهدف جنود الاحتلال المتخندقين بمنطقة أويرة ولد أبلال بقطاع المحبس وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

كما تم " قصف مواقع تمركز قوات العدو في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس" و"بمنطقة لعكد بقطاع المحبس".

وتتوالى "هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد مستهدفة معاقل وتخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد عل طول جدار الذل والعار" ، يضيف البيان.