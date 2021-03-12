الرابطة الأولى : شبيبة الساورة تعتلي الصدارة والداربي العاصمي يخيب الأنصار

انتزعت شبيبة الساورة مجددا كرسي الصدارة، بفضل فوزها على وداد تلمسان (1-0)، في حين افترق قطبي العاصمة، مولودية الجزائر و شباب بلوزداد على وقع التعادل (1-1)، مخيبين بذلك توقعات المناصرين لهذا الداربي العاصمي الكبير، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

أحرزت شبيبة الساورة صفقة جيدة باعتلائها كرسي الريادة (32 نقطة) لثاني مرة منذ انطلاق هذا الموسم، تأتى ذلك بفضل فوزها على وداد تلمسان (1-0)، الذي تجسد بأقدام الهداف بلعيد حميدي (د 33) من ركلة جزاء.

ليبلغ عداد فريق "النسور البشارية" 32 نقطة مع لقاءين متأخر وبفارق خطوتين عن المتصدر السابق وفاق سطيف المنشغل مع المنافسة القارية.

وبهذا ينجح أبناء الجنوب الطامحين لنيل أحد ألقاب هذا الموسم في مواصلة سلسة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

بالمقابل توقفت ديناميكية "الوداد" الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ18 واضعة إياه في الصف الـ13 ولقاء متأخر.

وفي الصرح الأولمبي بالجزائر، خيّب الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد آمال عشاق الكرة المحلية، إثر انتهائه بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

ولم تهتز شباك الحارسين طوال فترات الشوط الأول، بينما كانت "المولودية" سباقة للتهديف في مطلع المرحلة الثانية عبر النشيط عبد النور بلخير (د 47)، لكن "الشباب" لم يتأخر في رد الفعل، الذي تجسد بواسطة المهاجم البينيني مارسولين كوكبو (د 63).

ليعلن الحكم نهاية اللقاء رقم 100 بين "العميد" و أبناء "لعقيبة" في البطولة، بدون غالب ولا مغلوب، حيث تبقى مولودية الجزائر عند الصف الـ11 (20 ن)، مع أربع لقاءات متأخرة، وشباب بلوزداد في المرتبة الثامنة (22 ن) ومنقوصة من خمس لقاءات.

وفي شرق الوطن، أكد شباب قسنطينة صحوته منذ قدوم المدرب ميلود حمدي على رأس العارضة الفنية، حيث حقق "السنافر" فوزا مدويا على الضيف سريع غليزان بواقع (5-2)، في لقاء شهد تسجيل سبعة أهداف كاملة، كان نجميها بدون منازع، أيمن لقجع (د 31 و د 52) و عبد الحكيم أمقران (د 64 و د 84)، اللذان سجلا ثنائية لكن منهما.

وبالتالي يبلغ فريق مدينة "الجسور المعلقة" رابع نتيجة ايجابية على التوالي، التي تضعه في الصف التاسع (21 نقطة) ولقاء متأخر.

أما "السريع" فيعود إلى الديار خالي الوفاض متراجعا نحو الصف الـ11 (20 نقطة).

ويبدو أن أولمبي المدية لم يعرف كيفية الخروج من فترة الفراغ التي يمر بها، حيث تعثر من جديد بعقر دياره، لتكون هذه المرة أمام اتحاد بلعباس (1-1)، حيث باغت الضيوف حارس "الأولمبي" بهدف بونوة (د 51)، قبل أن يتمكن خلف الله (د 78) من تعديل الكفة من ضربة جزاء للمحليين وتخفيف الأضرار.

وعلى ضوء نتيجة اليوم، يبلغ أبناء عاصمة "التيطري" رابع لقاء دون انتصار ويحتلون المركز الرابع (29 نقطة)، في حين تنفس "العباسية" قليلا رغم تواجدهم في منطقة الخطر، عند المرتبة الـ17 (15 ن).

وتتواصل هذه الجولة الـ17 غدا السبت بإجراء خمس مقابلات، بينما تم تأجيل مواجهة وفاق سطيف - شبيبة القبائل إلى موعد لاحق، بسبب ارتباطات "الوفاق" برابطة أبطال إفريقيا.