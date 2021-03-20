الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع تخندقات القوات المغربية لليوم 129 على التوالي

تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماتها لليوم الـــ 129 على التوالي مستهدفة من خلالها معاقل قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الرملي الفاصل الذي يقسم الصحراء الغربية الى جزئيين، حسب البيان العسكري الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الصحراوية.

واشار البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) اليوم السبت، الى أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت أمس الجمعة تمركز قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أركيز بقطاع الكلتة و أكرارة لحديد بقطاع الفرسية.

أما نهار اليوم السبت فقد ركزت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، نيران أسلحتها على نقاط تمركز جنود الاحتلال في مواقع متفرقة من الجدار الجديد الذي شيدته قوات الاحتلال في منطقة أتويزكي، مستهدفة عدد من المواقع في منطقة أكرارة العربي بقطاع أتويزكي و قواعد الجنود المغاربة المتمركزين في منطقة لمسامير بقطاع أتويزكي.

كما شنت القوات الصحراوية "قصفا عنيفا على جحور القوات المغربية المتخندقة بمنطقة كصبة الشهداء بقطاع أتويزكي وبمنطقة فدرة لكطيطيرة بقطاع حوزة الى جانب استهداف مواقع الجنود بمنطقة روس أوديات أشديدة بقطاع الفرسية"، حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع .

ولفت البيان، الى انه تم تسجيل انفجار لغم أرضي بشاحنة (جي ام سي) تابعة للقوات المغربية وتم تدميرها بالكامل.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة "معاقل وجحور قوات الاحتلال "التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد على طول الجدار الرملي (الذل والعار).