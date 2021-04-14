تجديد الهيئات الرياضية الوطنية: الوزارة تمدد تواريخ اجراء الجمعيات الانتخابية

تم تمديد الآجال الخاصة بعملية تجديد هياكل الهيئات الرياضية الوطنية والتي كان من المقرر ان تنتهي غدا الخميس 15 افريل 2021، حسبما علم هذا الاربعاء من وزارة الشباب والرياضة.

وحسب البرنامج الجديد، فإنه ستقام غدا الخميس الجمعيات العامة الانتخابية لخمس اتحاديات، وهي كرة القدم ، التجذيف والكانوي كياك، التزحلق والرياضات الجبلية، الفنون القتالية والكونغ فو ووشو.

وتعقد الاتحادية الجزائرية لليوسيكان بيدو جمعيتها الانتخابية الأسبوع القادم ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، التي ألغيت نتائج انتخاباتها في المرة الاولى بسبب "اختلالات مؤسسة"، يوم 22 أفريل الجاري.

وتبقى فديراليات أخرى في انتظار تواريخ عقد جمعياتها، منها كرة السلة التي تنتظر مراسلة رسمية من الوزارة تعلن فيها إلغاء نتائج انتخابات السبت الفارط.

للتذكير، قسمت وزارة الشباب والرياضة من قبل، ال54 اتحادية وجمعية (رياضة نسوية) على ثلاث مجموعات (من 20 جانفي الى 19 فيفري، من 20 فيفري الى 19 مارس ومن 20 مارس الى 15 افريل)، واعدت رزنامة على اساس تقدم عمل مفتشيات المصالح المخولة، قصد تجنب إجراء الجمعيات العامة الانتخابية في نفس التواريخ وضمان متابعة "صارمة" لعملية تجديد الهيئات الفدرالية.