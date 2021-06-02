﻿ الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بهجمات جديدة

نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسبما جاء في البيان العسكري رقم 203 الصادر اليوم الاربعاء عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

و أوضح البيان -الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)-، أنه "خلال يوم أمس الثلاثاء قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تخندقات و جحور قوات الاحتلال المغربي في مناطق اودي ام اركبة، والشيظيمة و روس السبطي، واكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.كما استهدفت في "قصف عنيف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة انقاب لبريكة بقطاع حوزة".

أما اليوم الاربعاء، حسب البيان، "فقصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربية في منطقة ام الدكن قطاع البكاري"، و استهدفت في "قصف مكثف منطقة ابيرات تنوشاد، و مقر قيادة فيلق الاحتلال الـــ43 بمنطقة اميطير لمخينزة بقطاع المحبس، و ركزت قصفها لمركز لقوات الاحتلال بمنطقة روس السبطي بنفس القطاع".

و"تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الذل والعار"، يضيف البيان.