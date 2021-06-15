النتائج المؤقتة لتشريعيات2021 : الأفلان يتصدر بـ105 مقاعد

حصد حزب جبهة التحرير الوطني 105 مقاعد في تشريعيات الـ12 جوان ليحل في المرتبة الأولى متبوعا بمجموعة القوائم المستقلة (الأحرار) بـ78 مقعدا ،وحازت حركة مجتمع السلم على المرتبة الثالثة بـ64 مقعدا ، فيما نال حزب التجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الرابعة بـ 57 مقعدا، حسب النتائج المؤقتة التي كشف عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي هذا الثلاثاء.

وأعلن محمد شرفي خلال -عرضه للنتائج المؤقتة لتشريعيات الـ12 جوان 2021 في ندوة صحفية عقدها مساء الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال – عن حصول حزب جبهة المستقبل على 48 مقعدا، تليها حركة البناء الوطني التي حصدت 40 مقعدا.