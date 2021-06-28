قوات الاحتلال المغربية بالفرسية والمحبس وحوزة تتعرض لقصف الجيش الصحراوي

نفذت قوات الجيش الصحراوي، هجومات جديدة، ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات الفرسية، المحبس وحوزة، حسب ما جاء اليوم الإثنين في البيان العسكري رقم 229 لوزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرزت الوزارة الصحراوية في بيانها، أن قصفا نفذته "مفارز متقدمة من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الاحد، ضد تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس بن أعميرة قطاع الفرسية، وكذا بمنطقتي الشيظيمية بقطاع المحبس وروس فدرة التمات الغربية بقطاع حوزة".

واليوم الاثنين، يضيف البيان، "تعرضت مواقع تتخندق بها قوات الاحتلال في منطقة فدرة العش قطاع حوزة، ومنطقتي لعكد وأكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس، لقصف نفذته وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي".

وكانت ذات الوزارة تحدثت في بيانها العسكري السابق، عن هجمات مركزة شنتها قوات الجيش الصحراوي أول أمس السبت واستهدفت قوات الاحتلال بمنطقة روس فدرة التمات الغربية بقطاع حوزة.

ولا تزال هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي متواصلة، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي "الذل والعار".