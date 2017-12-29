أحــــداث الـــجـــزائـــــر 2017

يستعد الجزائريون لاستقبال العام الجديد وطي عام 2017 الذي كان حابلا بالاحداث الداخلية والدولية والانجازات الجزائرية على أكثر من صعيد، لاسيما على الصعيد الامني والاستقرار، كما سجل على استحياء إخفاقات أبرزها الإقصاء المر من سباق مونديال روسيا بعد مشاركتين متتاليتين ، ولن ينسى الجزائريون قرار الرئيس الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتجديد تاكيدهم الوقوف مع فلسطين ظالمة اومظلومة.

تكريس يناير يوما وطنيا...

تأبى سنة 2017 أن تنقضي إلا وقد أبرزت حدثا وطنيا بارزا وهو قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إعتبار يوم 12 جانفي عطلة مدفوعة الأجر ودعوته إلى إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية بمناسبة عيد يناير الذي يجسد الهوية الجزائرية العربية، الأمازيغية، الإسلامية وذلك خلال أخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي تم فيه المصادقة على قانون المالية لسنة 2018.

وبهذا القرار يكون قد تحقق أحد المطالب التي لطالما نادى بها الشعب الجزائري تماشيا والتعديل الدستوري الأخير.

الجزائر تحترم مواعيدها الدستورية...

وتعتبر سنة 2017، سنة تجديد الجزائر احترام مواعيدها الدستورية بتنظيم استحقاقين في ظروف جيدة وآمنة ويتعلق الأمر بتشريعيات الرابع ماي ومحليات الـ 23 نوفمبر التي أشرف على مراقبتها لأول مرة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها في دستور فيفري 2016 .

ومن الانجازات المحققة في هذا السياق، ضبط القائمة الانتخابية والهيئة الناخبة التي كانت محل جدل في الاستحقاقا ت الماضية، بعد اعتماد التسجيل الالكتروني للناخبين والتي سمحت بتطهير أكثر من 1.3 مليون من القائمة الانتخابية، على أمل تنظيم انتخابات رقمية في آفاق 2022.

القضاء على 90 إرهابيا والجزائر شريك دولي هــام في مكافحة الارهاب

وواصلت الجزائر في العام 2017 ، الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة ترابها رغم كل الأخطار المحدقة بها على مستوى الحدود ودول الجوار التي تشهد توترات أمنية منذ 2011، بل أصبحت شريكا دوليا هاما في مكافحة الارهاب وأضحت قبلة للمؤتمرات العالمية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة بفضل تجربتها الرائدة من جهة وبفضل المقاربة الأمنية التي انتهجتها منذ 1999 والتي تقوم على مد يدها لاحتضان واسترجاع المغرر بهم من أبنائها من خلال ميثاق السلم والمصالحة الذي يبقى ساري المفعول ، فضلا عن يقظة الجيش الشعبي الوطني وباقي الأسلاك الأمنية في مكافحة الارهاب، ما أهلها لاحتضان مقر الأفريبول ورئاستها أيضا .

فبلغة الأرقام، قضت وحيّدت قوات الجيش الشعبي الوطني خلال2017 على 90 إرهابيا وتوقيف 40 إرهابيا من بينهم 5 نساء، واستسلام 29 ارهابيا وتوقيف 203 عناصر دعم وإسناد ، فضلا عن توقيف 1700 مهرب و9 تجار اسلحة على الحدود وأزيد من 500 تاجر مخدرات وأكثر من 13 ألف مهاجر غير شرعي، كما حجزت 47 طنا من المخدرات و5 كلغ من الكوكايين وأكثر من 1.279مليون لتر من الوقود و1400 طن من المواد الغذائية المهربة

وبلغت عدد الذخائر والأسلحة الحربية المسترجعة 258 بندقية كلاشنيكوف و62 بندقية رشاشة و5 هاونات و16 قاذف صواريخ و247 بندقية ، إلى جانب كشف وتدمير 160 لغما مضادا للأفراد وتقليديا وأكثر من 179 ألف طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى صواريخ ومقذوفات متنوعة وكمية معتبرة من المواد المتفجرة.

المضاربة تطال جيوب الجزائريين والجزائر ترفض رهن السيادة بالاستدانة

واستقبل الجزائريون العام 2017 على وقع مخاوف كانت تثيرها بعض الأصوات من انعاكسات قانون المالية 2017 وما حمله من زيادات في أسعار الوقود وبعض الرسوم الجمركية والضرائب ، إلا أن الدولة حافظت على مستوى التحويلات الاجتماعية وأكدت دعمها للطبقات الهشة واستمرار سياسة الدعم ، إلا أن النقطة السوداء تجلت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخضر بشكل كبير كتحصيل حاصل للمضاربة التي أصبحت سيدة الموقف وتبادل للاتهامات بين المنتجين وتجار الجملة والتجزئة.

ودفع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة وتحمل العبء، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ورهن مصير البلاد بأيدي الأفامي، كقرار طباعة الأموال لسد العجز في الخزينة العمومية وتمويل الاستثمار.

الجزائر تتحول إلى ديترويت إفريقيا

وعلى الصعيد الاقتصادي ، كانت 2017 سنة صفر استيراد السيارات التي كانت تقارب 750 ألف سيارة في السنوات السابقة، حيث تراهن الجزائر على مصانع تركيب السيارات لتغطية الطلب الداخلي المتزايد باكثر من 5 مصانع لتركيب السيارات بطاقة انتاج اجمالية تناهز الـ 500 ألف سيارة سنويا لتصبح من أول مستورد إلى أكبر مصدر في إفريقيا إن لم نقل ديترويت إفريقيا، فضلا عن تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسمنت والشروع في أولى عمليات التصدير من ميناء أرزيو بوهران.

توزيع أكثر من 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ

وعرف العام 2017 ، توزيع أكثر من 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ ، فضلا عن عمليات الترحيل التي شهدتها العاصمة لتصبح أوعاصمة في إفريقيا دون قصدير وهو الرهان الذي نجت فيه بعد عملية الترحيل الأخيرة التي مست 3 آلاف عائلة، وبالأرقام بلغت قيمة مصاريف قطاع السكن 491 مليار دينار منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي الايجاري بـ 231 مليار دينار و 170 مليار دينار (35 بالمائة) لسكن البيع بالإيجار(عدل).

توظيف أكثر من 36 ألف أستاذ في التربية وفي قطاع الصحة إفتتاح عدة مراكز لعلاج السرطان...

أما في التربية الوطنية والتعليم ، التي تسهر على أكثر من 8 ملايين تلميذ ، فالقطاع يشهد ديناميكية طيلة أيام السنة بدءا من الدخول المدرسي رغم ظاهرة الاكتظاظ التي شهدتها الأقسام ، ما دفع بالحكومة إلى رفع التجميد استثناء عن مشاريع إنجاز الهياكل التربوية ، إضافة إلى المسابقات العديدة لتوظيف الأساتذة، حيث بلغ عدد المناصب الشّاغرة التي قامت وزارة التربية بالتوظيف فيها، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2017 -2018، فاق 36 ألف منصب في الأطوار التعليمة الثلاثة.

اما في قطاع الصحة العمومية، فرغم جهود الدولة لتطوير القطاع وبناء المستشفيات وتجهيزها بأحدث التجهيزات، وافتتاح عدة مراكز لعلاج السرطان ، إلا أن المنظومة الصحية العمومية تبقى ضعيفة ولم يعد بمقدورها تقديم خدمات ترقى الى تطلعات المواطنين .

صالون الجزائر الدولي للكتاب قبلة الجزائريين..ووداع خاص للشيخ عمر الزاهي

ويبقى صالون الجزائر الدولي للكتاب أهم حدث ثقافي في جزائر 2017 ، إضافة إلى عدد من المهرجانات التي تعد واجهة الجزائر الثقافية كمهرجان الفيلم العربي بوهران أومهرجان المالوف بقسنطينة .

وودع الجزائريون في 2017 أيقونة الفن الشعبي والجزائر الشيخ عمر الزاهي ، كما فقدت الجزائر عميد الاغنية الوهرانية بلاوي الهواري ورشيد صاولي أحد اعمدة الموسيقى الكلاسيكية.

وودعت الجزائر في 2017 رئيسي حكومة سابقين ويتعلق الأمر برضا مالك واسماعيل حمداني، ووافت المنية الدبلوماسي نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي.

حلم مونديال روسيا يتبخر...

كان عام 2017 مخيباً للآمال بالنسبة للرياضة الجزائرية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، بعدما شهد العديد من الإخفاقات.

وفشل الخضر في التأهل لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، بعد مسيرة سيئة في التصفيات، حيث تذيل مجموعة تضم نيجيريا، زامبيا، والكاميرون.

وقبلها خرجت الجزائر من دور المجموعات في كأس الأمم الافريقية بالغابون، فشل منتخب المحليين في التأهل لكأس الأمم الأفريقية بخسارته أمام نظيره الليبي.

حرائق الغابات..غزو طائفي ..اختطاف الأطفال ..ولعبة الحوت الأزرق..

وكان صيف 2017 حارا وساخنا للجزائريين، بعدما أتت حرائق الغابات التي اندلعت في عديد ولايات الوطن على قرابة الـ 52 ألف هكتار.

وشهدت الجزائر خلال 2017 ، محاولات غزو كثيفة من قبل بعض الطوائف والنحلات كالطائفة الأحمدية التي جاهرت بطقوسها على غرار الطائفة الكركرية وهو ما تصدت لها وزارة الشؤون الدينية والوقاف بكل حزم، وشرعت في التحضير لمشروع قانون خاص لحماية الجزائريين من الإنحراف النِّحلي و المذهبي.

وسيتذكر الجزائريون أيضا صرخات امهات الاطفال الذين تعرضت للاختطاف والقتل بدون أي رحمة ليقرر القضاء العودة إلى الحكم بالاعدام في مثل هكذا قضايا واخرها إصدار محكمة بشار حكما بالاعدام في حق المتورطين الثلاثة في اختطاف و قتل الطفل درياح محمد ياسين (06 سنوات)، كما سيذكر الجزائريون لعبة الحوت الازرق التي اودت بحياة 5 من أطفال الجزائر وانتحارهم بشكل رهيب.

إطلاق أول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات ورقمنة الادارة..

وانهت الجزائر سنة 2017 باطلاق اول قمر اصطناعي للاتصالات بالتعاول مع الصين الشعبية وهو الساتل الذي تسعى من خلاله الجزائر الى تحسين مستوى الاتصالات وتدفق الانترنيت.

وقطعت الجزائر أشواطا عديدة في سبيل كسب رهان الإدارة الإلكترونية كما تم استحداث المرصد الوطني للمرفق العام الذي يعد قوة اقتراح حقيقية نابعة من الواقع الإيجابي والنقائص التي يعيشها المواطن الجزائري لاسيما البيروقراطية

مع فلسطين ظالمة أو مظلومة..

وكانت سنة 2017 أيضا سنة تجديد العهد مع"فلسطين ظالمة أو مظلومة"، حيث انتفضت الجزائر حكومة وشعبا لنصرة القدس عامة أبدية لفلسطين ، واستطاعت الجزائر حشد دعم أعضاء الجمعية العامة للامم المتحددة التي صوتت برفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وجعلت وزير جيش الكيان المحتل أفيجدور ليبرمان يستشهد فيها بتصريح أول سفير للكيان في الأمم المتحدة “أبا إيبان”حول قوة وتأثير الجزائر في المجتمع الدولي، قائلا “لنتذكر جميعا أنها الأمم المتحدة ذاتها التي وصفها سفيرنا الأول فيها آبا إيبان، بالقول أن الجزائر لو تقدمت بمشروع قرار يقول إن الأرض مسطحة وأن إسرائيل هي المسؤولة عن ذلك، لحصل هذا القرار على 164صوتا مقابل 13 معترضا و26 يمتنعون عن التصويت".

المصدر : مــوقع الاذاعة الجزائرية