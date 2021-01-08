الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع جنود الاحتلال المغربي

شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الخميس و اليوم الجمعة هجمات مركزة ضد معاقل جنود الاحتلال المغربي على طول جدار العار,حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الصحراوية اليوم الجمعة.

وجاء في البيان رقم 57 -والذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية-، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت أمس معاقل و تخندقات جنود الاحتلال المغربي في جدار العار المغربي ، مخلفة دمارا كبيرا في قواعد العدو ، ضمن فصل جديد من معركة التحرير الوطني الشاملة ، حيث تركزت نيران وحدات من الجيش على مواقع تمركزات جنود الاحتلال المغربي في منطقتي قلب النص قطاع اوسرد ، و لحريشة قطاع حوزة .

و استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم الجمعة، قواعد جنود الاحتلال في منطقتي "لعكد قطاع المحبس"، و "امحيبس التدريب قطاع المحبس" .

كما قصف الجيش الصحراوي قوات الاحتلال المتمركزة في مناطق"لعران قطاع المحبس" و "اكرارت الفرسيك قطاع المحبس"، و "روس السبطي قطاع المحبس" و "أم الدكن قطاع البكاري"، و "انقاب اغزالة قطاع السمارة" .

و شهدت تخندقات الجيش المغربي في حزام العار في منطقتي "فدرت العش قطاع حوزة" ، و"لحريشة قطاع حوزة" قصفا قويا نفذته وحدات الجيش الصحراوي ، الى جانب قصف استهدف قواعد الاحتلال المتخندقة في منطقة "روس بن اعميرة قطاع الفرسية".

و خلفت هذه الهجمات هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي، جراء الاضرار والخسائر التي نجمت عنها، كما شوهد ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من قواعد وتخندقات جنود العدو .

يشار الى ان الأعمال القتالية لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد قوات الغزو المغربي استؤنفت منذ 13 نوفمبر 2020 بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار بمنطقة "الكركرات"، إثر هجومه على المدنيين الصحراويين المعتصمين هناك احتجاجا على فتح الثغرة غير الشرعية.