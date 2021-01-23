دفع إلكتروني: إطلاق مشروع دمج مؤسسات ناشئة ومصغرة تخص أعوان نقديين معتمدين

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها السبت، عن إطلاقها مشروع دمج مؤسسات ناشئة ومصغرة تخص أعوان نقديين معتمدين، في إطار استراتيجيتها الجديدة لتريع وتيرة تعميم خدمات الدفع الإلكتروني.

وأوضح البيان أن مؤسسة "بريد الجزائر" أطلقت مشروع دمج المؤسسات الناشئة والمصغرة بصفة أعوان نقديين معتمدين، وهي الشراكة التي تستند على "شبكة قبول وطنية مكونة من عدة مؤسسات ناشئة ومصغرة يتم انتقاؤها وتأهيلها ثم اعتمادها من طرف ذات المؤسسة".

و تأتي هذه الخطوة "استكمالا لمسيرتها في عملية العصرنة وتكييف نموذجها الاقتصادي مع التطورات التكنولوجية الحديثة"، حيث باشرت مؤسسة "بريد الجزائر" في استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى تسريع وتيرة تعميم خدمات الدفع الإلكتروني وترقيتها وذلك بالاعتماد على شبكة المؤسسات الناشئة والمصغرة.

ومن شأن هذا المخطط "تشجيع وتفعيل دور هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني"، مثلما يؤكده ذات المصدر.

وتتلخص مهام هؤلاء الأعوان النقديين المعتمدين في "التسويق و/أو مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مسار التعاقد مع بريد الجزائر للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني للمؤسسة" و "تثبيت و/أو صيانة وسائل الدفع الالكتروني الجوارية" لذات المؤسسة و كذا "ربط مواقع البيع للتجارة الالكترونية بالمنصة النقدية لبريد الجزائر"، علاوة على "ضمان خدمة ما بعد البيع، لفائدة العملاء المتعاقدين مع مؤسسة بريد الجزائر، المستفيدين من وسائل الدفع الإلكتروني".

وفي هذا الإطار، تدعو مؤسسة "بريد الجزائر" كل المؤسسات المهتمة إلى الاطلاع وتحميل دفتر الشروط مجانا عبر الموقع الرسمي للمؤسسة WWW.POSTE.DZ في القسم المخصص للإشعارات والمناقصات (المديرية العامة-خدمات).