حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كوفيد-19 لسكان المناطق النائية بغليزان

نظمت قيادة الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 24 جانفي الجاري، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 باستعمال اختبارات الكشف السريع وذلك بتخصيص قافلتين طبيتين لفائدة سكان المناطق النائية بولاية غليزان، حسب ما افاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تدعيم المنظومة الصحية الوطنية ومواصلة للحملات الطبية السابقة، نظمت قيادة الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من يوم 24 جانفي 2021، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 باستعمال اختبارات الكشف السريع، وذلك بتخصيص قافلتين طبيتين لفائدة سكان المناطق النائية بولاية غليزان".

وشملت هذه الحملة "المناطق المعزولة على مستوى بلديات حد الشكالة، عين طارق، مديونة، بني زنطيس، منداس وسيدي خطاب بإقليم ولاية غليزان، حيث استفاد سكان هذه المناطق النائية من خدمات صحية قدمت لهم من طرف أطقم طبية مؤهلة متكونة من أطباء وممرضين تابعين للمصالح الجهوية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية".

كما عبر المواطنون الذين استفادوا من هذه الحملة الصحية عن "استحسانهم لهذه المبادرة الإنسانية وعرفانهم للمجهودات النبيلة للجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم، خاصة سكان المناطق الحدودية وكذا المعزولة".